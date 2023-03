Auf dem Weg zum Luftkurort : Neue Vitalwanderwege in Wassenberg

Wassenberg Terrainkur-Wandern, Gesundheitsprävention, Luftkurort. Die Stadt Wassenberg möchte die Gesundheit sowohl der Einwohner als auch der Gäste fördern und hat hierzu neue Vitalwanderwege angelegt.

Wassenberg will Luftkurort werden. Dafür hat die Stadt jetzt auch neue Vitalwanderwege angelegt. Das Vitalwanderwegenetz in Wassenberg besteht aus insgesamt vier Routen rund um die Stadt, die teilweise aufeinander aufbauen und in verschiedene Leistungsspektren aufgeteilt sind. Das Angebot sogenannter „Terrainkurwege“ ist Voraussetzung, um Luftkurort werden zu können. Gleichzeitig wolle man aber auch die Gesundheit der Einwohner und der Gäste fördern, heißt es von der Stadt. In die Gestaltung der Routen wurden die bereits bestehenden Wandersysteme und Sehenswürdigkeiten integriert.