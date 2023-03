Kreisverkehr in Erkelenz : Neue Radverkehrsführung an der Aachener Straße

Neue Radverkehrsführung an der Aachener Straße

Kreisverkehr in Erkelenz

Die Verkehrsführung für Radfahrer soll an der Aachener Straße optimiert werden. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil/Sebastian Willnow

Erkelenz Die Situation an dem Kreisverkehr in Höhe Neumühle/Am Hagelkreuz birgt laut Stadt Erkelenz Gefahren für Radfahrer. Dies soll nun optimiert werden.

Die Verkehrsführung beim kleinen Kreisverkehr an der Aachener Straße in Höhe Neumühle/Am Hagelkreuz soll für Radfahrer sicherer werden. Darum hat der Ausschuss Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt beschlossen, die Radverkehrsführung zu ändern.

Bislang ist der Bereich für Radfahrer nicht einheitlich angelegt. Während es auf den Straßen Neumühle und Am Hagelkreuz keine Radwege gibt und man deshalb dort die Straße benutzen muss, gibt es auf der Aachener Straße vor und hinter dem Kreisverkehr unterschiedlich angelegte Radwege. Das berge Gefahren, sagt die Stadt Erkelenz .

Um die ungleichen Radverkehrsführungen aufeinander anzugleichen, sollen diese am Knotenpunkt nun optimiert werden. „Die sicherste Führung der Radfahrenden ist das Mitfahren im Kreisverkehr, da sie so im dauernden Blickfeld des motorisierten Verkehrs sind“, teilt die Stadt Erkelenz mit. „Deshalb werden im Bereich der Aachener Straße gesicherte Einfahrbereiche auf die Fahrbahn für die Radfahrenden geschaffen.“ Damit sei die gleiche Radverkehrsführung an allen vier Seiten des Kreisverkehrs gewährleistet.