Umstrittene Aktion : Neue Leitentscheidung: Dörfer werden umgesiedelt

Das nordrhein-westfälische Kabinett hat die lang erwartete neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau im Rheinischen Revier auf den Weg gebracht. Der Entwurf mit dem Titel «Neue Perspektiven für das Rheinische Revier» soll am Donnerstag (08.10.) in einer Unterrichtung der Landesregierung vorgestellt werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Mit Spannung wurde im Braunkohlerevier die neue Leitentscheidung der Landesregierung zum Tagebau erwartet. Nun wird sie überraschend schnell im Landtag vorgestellt. Für die von Umsiedlung bedrohten Dörfer gibt es schlechte Nachrichten.

Das nordrhein-westfälische Kabinett hatte die lang erwartete neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau am Dienstag auf den Weg gebracht. Der Entwurf mit dem Titel „Neue Perspektiven für das Rheinische Revier“ soll am Donnerstag in einer Unterrichtung der Landesregierung vorgestellt werden. Dafür wurde kurzfristig am Mittwochabend die Tagesordnung geändert.