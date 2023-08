Neue 360-Grad-Bilder für den Kreis Heinsberg : Welche Kommunen jetzt bei Google-Street-View sind

Kreis Heinsberg Im vergangenen Herbst wurden die ersten Bilder im Kreis Heinsberg gemacht und nun veröffentlicht. Warum manche Kommunen noch fehlen, hat verschiedene Gründe.

Noch vor wenigen Wochen waren im Kreis Heinsberg keine zusammenhängenden Aufnahmen verfügbar. Zwar war es in Maps bereits möglich, den Blick über die Hückelhovener Halde schweifen lassen, die Burg Trips in Geilenkirchen von außen zu erkunden oder einen Überblick über die Heinsberger Innenstadt zu bekommen, allerdings stammten diese Aufnahmen lediglich von privaten 360-Grad-Uploads und waren nur für einige Geschäfte und öffentliche Plätzen im Kreisgebiet abrufbar.

Bereits seit Ende Juni ist das Google-Auto mit der Kamera auf dem Dach erneut in Nordrhein-Westfalen unterwegs, um weitere 360-Grad-Bilder zu machen. Auch im Kreis Heinsberg wurde das Auto in diesem Sommer bereits gesichtet. Wann genau die neuen Aufnahmen veröffentlicht werden, verrät das Unternehmen jedoch nicht. Auch bei der geplanten Route bis in den Oktober will sich Google nicht festlegen.