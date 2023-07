Fachtagung in Hückelhoven : Was Naturheilkunde in der Pflege kann

Naturreine ätherische Öle können in der Pflege an vielen Stellen eine Ergänzung zur Schulmedizin darstellen. Foto: PRIMAVERA LIFE

Hückelhoven Ute Schüller veranstaltet in Hückelhoven eine Fachtagung zur Naturheilkundlichen Pflege und Aromatherapie. Warum es sich in vielen Fällen lohnt, ergänzende Hilfe in der Natur zu suchen, erzählt sie vorab.

Angelikawurzel gegen Magenbeschwerden oder Johanniskraut für starke Nerven: Medizinische Fortschritte ließen die Naturheilkunde in den vergangenen Jahrzehnten fast in Vergessenheit geraten. Doch natürliche Mittel zur Behandlung von Krankheiten und Beschwerden werden wieder beliebter – auch in der Pflege. Aus diesem Grund findet am 9. September eine Fachtagung „Naturheilkundliche Pflege und Aromatherapie“ in der Aula der Stadt Hückelhoven statt.

„Für jedes Leiden gibt es eine Antwort in der Naturheilkunde“, erklärt Veranstalterin Ute Schüller. Ob bei der Wundheilung, gegen Übelkeit und Erbrechen oder zur Schmerzlinderung. Einem Patienten seine Schmerzmittel oder Antibiotika wegnehmen, würde Schüller allerdings nie. „Die Naturheilkunde kann die Schulmedizin in der Pflege immer nur ergänzen“, stellt sie klar.

Auch wirke beispielsweise nicht jeder Duft bei jedem Patienten gleich. „Wir haben ein Duftgedächtnis und reagieren je nach Erfahrungen in der Vergangenheit unterschiedlich“, erklärt sie. So verfalle ihr Körper durch eine prägende Erinnerung in der Kindheit beim Duft von Lavendel in Ablehnung, bei anderen könne es die Stimmung ausgleichen. Doch Öl ist hierbei auch nicht gleich Öl: Wichtig sei, nur naturreine ätherische Öle zu verwenden, stellt Schüller klar. Die üblichen Duftöle aus dem Supermarkt und der Drogerie hätten nicht den gleichen Effekt.

Vorbereitungen laufen: Ute Schüller befasst sich seit über 40 Jahren mit Naturheilkunde. Nun veranstaltet sie eine Fachtagung zur Anwendung in der Pflege. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Schüller hatte schon immer einen besonderen Bezug zu Düften. „Bereits als Kind hatte ich meine Nase immer überall drin“, sagt sie lachend. „Bis heute schmecke ich mein Essen nicht ab, sondern gehe beim Würzen nach dem Geruch.“ Seit über 40 Jahren begeistert sie mittlerweile die Naturheilkunde. Wie heilsam Gerüche sein können, hat sie in dieser Zeit vielfach bei ihren ehemaligen Patienten beobachtet.

Lange Zeit hat die 64-Jährige als Krankenschwester im OP gearbeitet, bevor sie schließlich eine Weiterbildung zur Fachkrankenschwester Palliativ Care absolvierte und ihr Wissen im Bereich naturheilkundliche Pflege und Aromatherapie weiter vertiefte. Im Hospiz Erkelenz habe sie dann die naturheilkundliche Pflege implementiert.

„Die Kollegen waren erst sehr skeptisch, aber haben sich schließlich von der Wirkung überzeugen lassen.“ Dieses Wissen weiterzugeben, hat sie sich zur Lebensaufgabe erklärt und daher auch das Weiterbildungsinstitut Meocura für Aromapflege, Aromatherapie und naturheilkundliche Pflege gegründet.

Die Expertin weiß, dass viele bei der ersten Berührung mit der Naturheilkunde erst einmal skeptisch seien. „So mancher tut das als neumodisches Zeug, aber eigentlich ist das alles nichts Neues“, sagt Schüller. „Bereits Kleopatra hat die Naturheilkunde für sich genutzt.“ Warum die großen Pharmakonzerne die Vorteile aus der Natur nicht für sich nutzen würden, liege ihrer Meinung nach auf der Hand: „Da geht es in erster Linie um Profit. Naturreine ätherische Öle lassen sich aber nicht patentieren und somit haben die Pharmariesen daran kein Interesse.“

Doch die Vorteile sollten ihrer Meinung nach trotzdem genutzt werden. Und so gehen verschiedene namhafte Referenten auf der Fachtagung der Frage nach, welchen Nutzen ätherische Öle, Hydrolate, Akupressur, medizinischer Honig, Teedrogen oder Kohlensäurebäder in der Pflege bringen. Welche Möglichkeiten die naturheilkundliche Pflege bei den verschiedensten Symptomen, Schmerzen, Demenz oder auch zur Selbstpflege bietet, soll ebenfalls geklärt werden. Gerade auch als Alternative bei zunehmenden Resistenzen gegen Antibiotika, Virustatika und Pilzen sei der Blick in die Natur interessant, betont Schüller. Die Zusammensetzung sei hier immer anders.