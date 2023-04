Umweltschädlich : Narkose hilft Patienten, aber schadet oft der Umwelt

Anästhesisten wollen dazu beitragen, dass Narkosegas-Emissionen zum Schutz des Klimas verringert werden. Foto: BDA/DGAI

Heinsberg/Geilenkirchen Der Gesundheitssektor gehört zu den „Top-Verursachern“ beim Ausstoß von CO2. Mit Maßnahmen im Bereich der Narkose kann der Wert massiv gesenkt werden. Wie sieht es im Kreis Heinsberg aus?

„Was vielen nicht unbedingt bekannt ist: Der Anteil des Gesundheitssektors am globalen CO 2 liegt bei fünf Prozent“, sagt Klaus Keusemann. Er ist Anästhesist an der LVR-Klinik für Orthopädie in Viersen. „Das ist mehr als der oft deshalb kritisierte Luftverkehr.“ Ein Umstand, der nicht wenige unserer Leser überraschen wird.

Der Hauptverursacher in den Krankenhäusern sei der OP- und Intensivbereich. Denn ein maßgeblicher Anteil bei den CO 2 -Emissionen gehe auf die Freisetzung von Narkosegasen zurück. Diese Gase sind fluorierte Kohlenwasserstoffverbindungen, ausgesprochen klimaschädlich und werden ungefiltert in die Atmosphäre entlassen. Ursprünglich waren in der LVR-Klinik zwei verschiedene Narkosegase in Gebrauch – Sevofluran und Desfluran. Letzteres ist als deutlich klimaschädlicher einzustufen.

Daher wurde ab 2022 auf die Anwendung dieses Gases komplett verzichtet. Außerdem wurde vermehrt auf intravenöse Narkosen gesetzt, die entsprechend komplett ohne Narkosegas auskommen. Wurden 2021 noch rund 60 Tonnen CO 2 emittiert, seien es im vergangenen Jahr nur noch etwa zwölf Tonnen gewesen – eine Reduktion von ungefähr 80 Prozent.

Zur Vorbereitung einer Operation wird eine Nadel für eine Regionalanästhesie gesetzt. Der Einsatz von Narkosegasen ist hierbei nicht notwendig. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Was aus Sicht der Viersener eine spektakuläre Neuerung ist, wird im Heinsberger Krankenhaus offenbar schon länger praktiziert, wie Chefarzt Dr. Thomas Baltus erläutert. Tatsächlich entstehe ein Großteil der CO 2 -Belastung in Krankenhäusern. Zu den Ursachen gehörten einerseits die Beleuchtung, Heizung und Klimatisierung. Besonders hervorzuheben sei eben der OP-Bereich. „Dabei spielt auch die Anästhesie eine nicht unerhebliche Rolle, hier vor allem die Narkosegase.“

In Heinsberg finde daher zum Beispiel die Verwendung von Lachgas seit vielen Jahren, unabhängig von der jetzigen Klimadiskussion, nicht mehr statt. „Vor zwei Jahren ist bereits eine Umstellung vom Narkosegas Desfluran, das sehr klimaschädlich ist, auf das weniger schädliche Sevofluran vorgenommen worden“. Angenehmer Nebeneffekt sei eine Kostensenkung gewesen. „Desfluran wird nur noch in Einzelfällen benutzt. Sevofluran ist zwar teurer als Desfluran; da man von Sevofluran aber deutlich weniger braucht, haben wir am Ende trotzdem gespart.“

Grundsätzlich sei es aber auch in Heinsberg zu einer allgemeinen Reduktion des Narkosegasverbrauchs gekommen durch konsequente Durchführung von Niedrigflussnarkosen durch alle Anästhesisten. Aktuell nehme das Krankenhaus freiwillig an einer Studie teil, so Baltus, die die Sensibilisierung des anästhesiologischen Personals für klimafreundliche Narkosedurchführung untersuche.

Doch dabei alleine bleibe es nicht in puncto Umweltschutz, erklärt Baltus. So sei eine Umstellung von Einwegspateln auf Mehrwegspatel für die Intubation vorgenommen worden. Dabei würden selbstverständlich die erforderlichen Hygieneregeln trotzdem beachtet, aber es komme zu einer Kostenersparnis und Müllvermeidung. Auch die Mitwirkung im Forum „Nachhaltigkeit“ der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin möchte der Mediziner an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Und für die Zukunft sei zudem noch eine Arbeitsgruppe zur Nachhaltigkeit im Heinsberger Krankenhaus geplant.

Für die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin sei die Einsparung von Kohlendioxid in den OP-Sälen seit Jahren ein Thema, sagt Dr. Jürgen Kemnitz, Chefarzt der Anästhesie und Ärztlicher Direktor im Geilenkirchener St.-Elisabeth-Krankenhaus. Diese Gesellschaft habe bereits vor Jahren Arbeitsgruppen zum klimafreundlichen Gesundheitswesen gebildet, die die Anästhesisten in den Krankenhäusern mit neuesten Informationen versorgen. „Der 125. Deutsche Ärztetag hat 2021 erklärt, dass das Gesundheitswesen bis 2030 klimaneutral sein soll“, sagt Kemnitz.

Bei allem Verständnis für Umweltschutz sagt der Chefarzt aber auch: „Das Wichtigste bei einer Operation ist doch, dass der Patient richtig narkotisiert wird. Wenn man bestimmte Gase verbietet, schüttet man das Kind mit dem Bade aus.“

Während die Süchtelner Orthopädie seit diesem Jahr auf das klimaschädliche Desfluran ganz verzichtet, haben Kemnitz und seine Mitarbeiter dieses Narkosegas um mehr als die Hälfte reduziert und setzen wie in Heinsberg unter anderem mehr auf intravenöse Narkosen oder Regionalanästhesie. Ganz verzichten will er auf das klimaschädlichere Gas aus ärztlicher Sicht nicht.

Stolze Zahl 17 Millionen Narkosen alleine in Krankenhäusern In den deutschen Krankenhäusern werden für Operationen pro Jahr schätzungsweise 17 Millionen Narkosen vorgenommen. Hinzu kommen viele tausend weitere Narkosen in Arztpraxen und Behandlungszentren, in denen Menschen ambulant operiert werden.

Alle Mitarbeiter in der Geilenkirchener Anästhesie sind mit Pocket-Karten mit wertvollen Tipps zum klimafreundlichen Arbeiten ausgestattet. Sicherlich hat der Chefarzt Verständnis für das Ziel, massiv in den Operationssälen CO 2 einzusparen. Aber er macht auch eine andere Vergleichsrechnung auf, die zeigen soll, dass die Menge des klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoßes in den Operationssälen im Vergleich gar nicht so groß sei.