Fehlalarm : Nächtlicher Einsatz in der Wassenberger Sparkasse

Mit drei Streifenwagen ist die Polizei in der Nacht in Wassenberg im Einsatz. Die Beamten hatten das Gebäude zu beiden Seiten gesichert. Foto: CUH

Wassenberg Zu einem nächtlichen Polizei- und Feuerwehr-Einsatz kam es in der Nacht zum Montag an der Sparkasse in Wassenberg. Die Vernebelungsanlage ist gegen 23.30 Uhr ausgelöst worden. Der Grund ist noch unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist gegen 23.30 Uhr als Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an die Kreissparkasse in Wassenberg gerufen werden. Seit Automatensprengungen in Bankfilialen in den letzten Monaten an der Tagesordnung sind, löst zusätzlich zum Alarm eine Vernebelungsanlage automatisch aus - so auch in Wassenberg.

Eine solche Anlage spring normalerweise an, wenn eine Bewegung in den Räumen einer Sparkassen-Filiale oder eines Bankautomaten-Vorraumes festgestellt wird, nachdem die Türen bereits geschlossen sind. Damit soll die Vernebelungsanlage mutmaßlichen Einbrechern oder Automatensprengern einen Stich durch die Rechnung machen.

Was genau die Anlage in Wassenberg ausgelöst hat, ist bislang noch unklar. Die Polizei, die in der Nacht mit drei Streifenwagen vor Ort war und das Gebäude bis zum Abschluss des Einsatzes gesichert hatte, geht derzeit von einem Fehlalarm aus, Ursache noch unklar. Derzeit werden noch die Kameraaufzeichnungen aus der Nacht ausgewertet, um vielleicht doch noch einen Grund für die Alarmierung ausmachen zu können.

(sit)