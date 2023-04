Schützenbruderschaft St. Katharina und St. Josef : Nach mehr als 500 Jahren erstmals eine Frau an der Spitze

Info

Die Kirmes beginnt am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr, mit der Disco für die Jugend. Am Samstag, 13. Mai, treten Schützen und Musiker um 16.30 Uhr an der Gaststätte „Am Dorfplatz“ an. Der Totenehrung am Chörchen folgt ein Gottesdienst in St. Nikolaus. Danach geht es im Festzug zum Königshaus und von dort mit den Majestäten zum Festzelt, wo um 20 Uhr der Königsball mit Livemusik beginnt.

Zum Festzug am Sonntag, 14. Mai, treten die Bruderschaft, das Bundesschützen-Trommler-, Pfeifer- und Bläsercorps sowie der Instrumental-Verein Kirchhoven um 15.15 Uhr am Festzelt an. Dem großen Festzug mit Parade folgen Musikdarbietungen im Festzelt und Tanz für alle.

Der Kirmesmontag, 15. Mai, beginnt nach dem Antreten um 8.45 Uhr mit einem Gottesdienst um 9 Uhr. Es folgt ein gemeinsamer Frühschoppen und, inzwischen ein Highlight der Kirmes bei freiem Eintritt, um 14 Uhr die traditionelle Gerichtsverhandlung im Festzelt. Nach dem Antreten im Zelt um 16.45 Uhr werden die Majestäten am Prinzenhaus abgeholt. Nach Festzug und Parade an der Kirche klingt die Kirmes im Zelt aus.