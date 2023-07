Skaterplatz in Heinsberg : Nach 20 Jahren vom Sorgenkind zum Schmuckstück

Skaterplatz in Heinsberg

Heinsberg Nicht nur die Mühlen des Gesetzes, auch die der Verwaltung arbeiten bisweilen langsam. In Heinsberg hat es fast 20 Jahre gebraucht, bis aus einem völlig fehlgeplanten Skaterplatz nun ein wahres Schmuckstück geworden ist.

Wir schreiben das Jahr 2008, als wir auf der Skateranlage in Heinsberg , gleich neben der Realschule im Klevchen, zwei BMX-Fahrer antreffen, die dort gewagte Sprünge oder flinke Drehungen vollführen. Wohlgemerkt BMX-Fahrer, denn Skateboard-Fahrer sucht man zu diesem Zeitpunkt seit drei oder vier Jahren vergeblich auf der Anlage, wie die beiden Jungs bestätigen.

Der damals schon üble Zustand der Anlage, die mit den kleinen Rädchen der Skateboarder gar nicht mehr genutzt werden könne, war einer der Hauptgründe. Ausgewaschener Beton in der Quarter, einer gerundeten Rampe, kleinere Löcher im Belag und wucherndes Grün vor allem in den Sommermonaten ließen mit der Zeit die Attraktivität der ohnehin dürftig ausgestatteten Anlage bei den Fans der rollenden Bretter zunehmend schwinden. „Es ist wohl niemand gefragt worden, der sich damit auskennt, als der Platz angelegt wurde“, mutmaßte der damals 18-jährige Oliver Kohnke als aktiver Skater, der seinerzeit gemeinsam mit der Stadt Hückelhoven einen Skateboardcontest organisierte. Allein schon die seitlichen Begrenzungsmauern an den Rampen stellten eine Gefahr für die Sportler dar.