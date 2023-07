Nabu Wegberg schlägt Alarm : „Ohne Insekten können wir nicht leben“

Immer mehr Schmetterlinge sind gefährdet: Das Tagpfauenauge ist einer der bekanntesten heimischen Schmetterlinge und zusammen mit dem Kleinen Fuchs auch einer der häufigsten. Foto: Nabu Aachen

Interaktiv Wegberg Insekten sind für das Gleichgewicht der Ökosysteme unentbehrlich. Doch in den vergangenen Jahrzehnten sind ihre Bestände dramatisch zurückgegangen. Wie schlimm die Lage ist, will der Nabu Wegberg mit einer Aktion ermitteln.

Noch zirpt, summt und brummt es in der Natur – doch es wird immer leiser. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Insektenbestände dramatisch zurückgegangen, dabei sind sie für das Gleichgewicht der Ökosysteme unentbehrlich. „Dieser Trend ist sehr gefährlich – auch für den Menschen“, sagt Insektenscout Daniela Krekelberg, die als Beisitzerin dem erweiterten Vorstand des Nabu Wegberg angehört. „Ohne Insekten können wir nicht leben.“

Insekten hätten vielfältige Aufgaben in der Natur. Das Funktionieren fast aller Ökosysteme hängt von ihnen ab. „Zum einen bilden sie eine wichtige Nahrungsgrundlage für zahlreiche Tiere“, erklärt Krekelberg. So füttern beispielsweise die meisten Brutvogelarten ihre Jungen mit Insekten und auch Igel ernähren sich von den Sechsbeinern. „Außerdem sind sie für die Bestäubung der Pflanzen zuständig.“

Durch das Sammeln von Nektar und Pollen sorgen Insekten für die Bestäubung und den Fortbestand von weltweit etwa 90 Prozent aller Pflanzenarten und stellen damit einen Großteil der menschlichen und tierischen Ernährung sicher. Insekten sind zudem die Verwerter in der Natur und würden sich somit um die Remineralisierung organischer Stoffe wie Pflanzenreste oder Tierleichen kümmern. „Sie räumen auf“, fasst Krekelberg zusammen. Dadurch tragen sie zur Fruchtbarkeit der Böden bei.

Der Nabu Wegberg beteiligt sich an der bundesweiten Insekten-Zählung. Jeder kann mitmachen. Foto: Michael Sieber-Bilderwerkstatt21/Michael Sieber

Dennoch sei das Image der Insekten schlecht. „Sie sind eben lästig an der Kaffeetafel“, weiß Krekelberg. „Wenn eine Population in einem Jahr einmal auf einem normalen Niveau liegt, haben wir gleich eine Plage. Wir haben uns an eine leere Luft gewöhnt.“ Ein weiteres Problem: Der Rückgang sei in den vergangenen Jahrzehnten schleichend gewesen. „Viele erinnern sich sicher noch, dass man früher keine 200 Kilometer fahren konnte, ohne die Windschutzscheibe zu putzen“, sagt die 48-Jährige. „Heute sind auch 1000 Kilometer kein Problem.“

Damit die Wissenschaft einen Überblick über die Insektenpopulation bekommt und die Artenentwicklung im Auge behält, veranstaltet der Nabu bundesweit seit fünf Jahren immer im Juni und August eine Zählaktion. Vom 4. bis 13. August ruft der Verband nun wieder dazu auf, eine Stunde lang das Summen und Brummen in der Umgebung zu entdecken.

Der Nabu Wegberg beteiligt sich mit einer Aktion am Haus Wildenrath. Unter Anleitung soll hier am 5. August von 10 bis 12 Uhr gezählt werden, wie viele Insekten sich in einem bestimmten Bereich aufhalten. „Am besten konzentriert man sich auf einen Bereich von zehn Meter und schaut, was da so alles fliegt, krabbelt und kriecht“, führt die Expertin aus. Wer im heimischen Garten mitmachen will, muss ebenfalls kein Profi sein.

Die Aktion soll vor allem die Freude am Entdecken der Natur fördern. Der Nabu stellt online Bestimmungshilfen zur Verfügung und es gibt eine kostenfreie App. „Mit einem Foto kann so ganz einfach die Art bestimmt werden“, sagt Krekelberg. Bei Hummeln und Wespen soll dann die genaue Zahl eingetragen werden, bei Ameisen würden Schätzungen reichen. Damit die Vielfalt – in Deutschland leben rund 34.000 Insekten – überschaubar bleibt, wurden vom Nabu Kernarten festgelegt, auf die es besonders zu achten gilt. Für August wurden neben der blauen Holzbiene und Mosaikjungfer unter anderem Heupferd und Ackerhummel ausgewählt. Trotzdem gilt, alles, was sechs Beine hat, kann gezählt werden.

