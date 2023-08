Gegen Baum geprallt : Mutter (44) und Sohn (6) bei Alleinunfall in Wassenberg verletzt

Wassenberg Eine 44-jährige Frau verliert am Mittwoch in Wassenberg die Kontrolle über ihr Auto, landet im Graben und prallt gegen einen Baum. Sie wird schwer verletzt, ihr sechsjähriger Sohn leicht.

Am Mittwoch hat eine 44-jährige Frau in Wassenberg die Kontrolle über ihr Auto verloren und war zuerst in den Graben an der Straße gerutscht und dann gegen einen Baum geprallt. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihr sechsjähriger Sohn leicht.