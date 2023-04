Urteil nach Messerangriff : Muss Taifun J. in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung?

Symbolfoto: Wegen einer Kleinigkeit soll Taifun J. in Wahn verfallen und zwei Mitbewohner seiner Notunterkunft mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Foto: Colourbox

Heinsberg / Aachen Vor dem Landgericht wird eine Schuldfähigkeit ausgeschlossen. Zudem muss die Frage geklärt werden, ob der Beschuldigte eine Gefahr für seine Umwelt darstellt. Die Richterin trifft eine Entscheidung.

Etwas Sorge hatten die Vollzugsbeamten des Justizzentrums schon, wie der Beschuldige Taifun J. reagieren würde, wenn er das Urteil des Landgerichts hört. In dem vorangegangenen Prozess war nämlich deutlich geworden, dass ihm mehrere Gutachter ein hohes Aggressionspotenzial zugeschrieben hatten.

Dabei ging es in dem Sicherungsverfahren nicht darum, ein Strafmaß für den Angeklagten festzusetzen, dem vorgeworfen wird, zwei seiner Mitbewohner in einer Notunterkunft in Heinsberg-Straeten mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Vielmehr sollte das Gericht herausfinden, ob J. eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und deshalb in einer geschlossenen, psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss.

Vor dem Landgericht im Justizzentrum Aachen wird der Fall von Taifun J. unter Vorsitz der Richterin Melanie Theiner verhandelt. Foto: dpa/Marius Becker

Im Hauptverfahren wegen der schweren Körperverletzung in der Notunterkunft kamen auch Vergehen des Heinsbergers ohne festen Wohnsitz aus der Vergangenheit zu Gehör. Es wurden Zeugen gehört, Fotos und Videos gesichtet und verschiedene Gutachten verlesen. Aus den Ausführungen wurde deutlich, dass der Beschuldigte schon seit vielen Jahren unter einer Psychose – diagnostiziert als paranoide Schizophrenie, oder als chronisch paranoid- halluzinatorische Psychose – leidet und unter Einfluss dieser Krankheit bereits mehrfach im Wahn gewalttätig geworden sei.

Beim letzten Verhandlungstag sagte einer der beiden Geschädigten aus der Notunterkunft in Heinsberg-Straeten aus. Das zweite Opfer war schon zuvor gehört worden. Der Geschädigte sagte aus, er habe schon fast geschlafen, als er durch Krach im Flur gestört wurde und nachsehen wollte, was dort los war und die Toilette im ersten Obergeschoss aufsuchen wollte.

Dort habe er gesehen, wie J. auf den zweiten Geschädigten eingeschlagen habe: „Ich habe ihn gebeten, sofort aufzuhören und Ruhe zu geben, andernfalls würde ich mitmachen. Da hat er mit den Fäusten auf mich eingeschlagen.“ Er selbst hätte dem Beschuldigten körperlich nichts entgegenzusetzen gehabt und sei in einer Ecke zu Boden gegangen.

Er habe sich nur befreien können, weil der weitere Geschädigte Taifun J. weggezogen habe. Er sei dann in sein Zimmer geflüchtet, habe sich hinlegen wollen und erst später seine blutenden Schnittverletzungen bemerkt. Beide Geschädigten mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt werden. Taifun J. war zu diesem Zeitpunkt schon zurück in sein Zimmer gegangen.

Dass die Verletzungen nicht schlimmer ausgefallen sind, führte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer genau wie eine sachverständige Psychologin, die alle Akten über J. ausgewertet, mit Beteiligten gesprochen und auch den Prozess verfolgt hatte, auf reines Glück zurück. J. leide unter Depressionen und Wahnvorstellungen, fühle sich von Fremden verfolgt, und sei aufgrund eines kleinen Streits in einen Wahn abgedriftet und hätte sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Dies sei darauf zurückzuführen, dass der Beschuldigte seit einiger Zeit jegliche Behandlung und Medikation verweigert habe.

Seit dem Vorfall in dieser Notunterkunft in Heinsberg-Straeten befindet sich der Beschuldigte bereits in Sicherheitsverwahrung - bis zum Urteil zunächst vorübergehend. Foto: MHA/Marc Heckert

Während der Ausführungen der Psychologin wurde Taifun J., der der Verhandlung ansonsten relativ teilnahmslos und ruhig gefolgt war, nervös und versuchte mehrfach das Wort zu ergreifen. „Ich lasse mich nicht in den Knast bringen. Ich will auch etwas sagen und mich nicht einfach mit einer Todesspritze wegsperren lassen“, unterbrach er die Sachverständige. Von der Richterin und auch einem der Vollzugsbeamten ermahnt, konnte die Psychologin ihre Ausführungen aber fortsetzen:

Taifun J. war nach Aktenlage im Laufe seines Lebens schon in mehreren Therapien und Unterbringungsformen. Schon 2005 und in den Folgejahren gab es eine Betreuung und diverse Behandlungen bei der ViaNobis in Gangelt. 2012 zog er in ein betreutes Wohnen und absolvierte eine Therapie. Unter einer medikamentösen Behandlung sei es auch nahezu zehn Jahre lang ruhig um J. geworden. Laut seiner Betreuerin sei sein Zustand als zufriedenstellend eingeschätzt worden – bis es 2021 eine Zäsur gab, als er seine Medikamente eigenmächtig eingestellt hatte und im Anschluss seine Wohnung verwüstet und mehrere Personen, unter anderem Pflegepersonal in einer Klinik, bedroht und gewalttätig angegangen hatte.

Schwere seelische Störung

J. selbst hätte bislang kein Einsehen gezeigt, dass er unter einer Krankheit leide und sich deshalb auch nicht behandeln lassen wollen. Sein Verhalten nach der Inhaftierung sei äußerlich unauffällig gewesen. In Gesprächen sei aber deutlich geworden, dass sich J. schon seit längerer Zeit in Gefahr gefühlt und Gedanken geäußert hatte, dass er sich nicht an seine eigene Vergangenheit erinnern könne und nicht wisse, wie lange er schon auf der Erde sei und wahrscheinlich schon mehrmals gestorben sei. Die schwere krankhafte seelische Störung sei der Grund für seine Gewalt-Vergehen und seine verminderte Steuerungsfähigkeit gewesen, urteilte die Gutachtern. J. habe psychotisch gehandelt und sei in der Folge nicht schuldfähig.

Im Gericht zeigte Taifun J. teilweise eigenartige Gesten. Mit einem Taschentuch wischte er sich ständig im Gesicht, er bewegte die Hände, als dirigiere er ein Orchester. Manchmal wirkte es, als kommuniziere er mit jemandem. Auch dieses Verhalten schätzte die Gutachterin als typisch für die Psychose ein. Unbehandelt sah die Psychologin eine schlechte Prognose für J., durch seine Erkrankung und seine Vorgeschichte stelle er eine erhebliche Gefährdung für die Gesellschaft dar. Auf der anderen Seite stellte sie fest, dass die Krankheit durchaus behandelbar sei. Unter einer Zwangsmedikation und ohne Einsicht sei allerdings bis zu einer Besserung mit einer Zeit von mindestens sechs Monaten zu rechnen.

Taifun J. machte nach der Aussage der Psychologin deutlich, dass er große Angst davor habe, in Räume eingesperrt zu werden, in denen er nicht sein möchte: „Ich will mein eigenes Leben leben. Ich möchte nicht, dass mir meine eigene Verantwortung abgesprochen wird, die ich eigentlich wiedererlangen will.“ Nach den Plädoyers des Staatsanwalts, der eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik forderte und der Verteidigerin, J.´s Betreuerin und Rechtsanwältin, die keine eigenen Anträge stellte, nahm Taifun J. zum ersten Mal im Prozess sein Kopftuch ab. „Ich bin dankbar, dass ich nicht mehr beschuldigt werde, ich danke dem Gericht, der Richterin und dem Staatsanwalt und hoffe, nun einen eigenen Weg starten zu können.“

Ohne Behandlung keine Besserung

Diese Hoffnung wurde jedoch nicht erfüllt, denn Richterin Melanie Theiner ordnete in ihrem abschließenden Urteil eine Sicherungsverwahrung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. „Sollte J. für seine Tat, die er unter Wahn begangen hat, bestraft werden? Nein“, resümierte die Richterin. „Sind trotzdem Konsequenzen nötig? Ja“, ist ihre klare Ansicht, da erneute rechtwidrige Taten und damit die Gefährdung unbeteiligter Menschen auch in Zukunft zu erwarten seien. „So lange Sie sich nicht behandeln lassen, wird es sich für Sie nicht bessern“, richtete sie das Wort direkt an den Beschuldigten.