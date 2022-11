Umstrittene Ortsumgehung Hückelhoven : Münsteraner Richter verhandeln am Montag den Fall der L364n

Die umstrittene L364n ist Thema in Münster: Das Oberverwaltungsgericht befasst sich am Montag mit Hückelhovener Ortsumgehung. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Interaktiv Hückelhoven Die L364n ist eines der umstrittensten Straßenbauprojekte der vergangenen Jahre. Nun befassen sich die Richter am Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Hückelhovener Ortsumgehung.

Der Fall der umstrittenen Ortsumgehung Hückelhoven (L364n) soll am Montag, 21. November, vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt werden. Der Kläger, der Hückelhovener Landwirt Jürgen Greven, will den Straßenbau aufhalten, indem er eine seiner Meinung nach verstrichene Frist anprangert.

Vor zwei Jahren, im November 2020, hatte das Verwaltungsgericht Aachen Grevens Klage abgewiesen. Schon damals ging es im Kern um eine Rechtsgrundlage, die besagt, dass das Straßenbauprojekt binnen fünf Jahren nach Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses begonnen werden muss. Anderenfalls verliert der Planfeststellungsbeschluss seine Gültigkeit und das Bauprojekt seine rechtliche Legitimität. Da eben dieser Planfeststellungsbeschluss schon im Jahr 2009 unanfechtbar geworden und die L364n noch nicht gebaut ist, argumentierten Greven und seine Anwältin schon damals in Aachen, dass die Frist verstrichen und der Planfeststellungsbeschluss für die Umgehungsstraße unwirksam geworden sei.

Das Aachener Gericht hatte jedoch entschieden, dass die Frist nicht verstrichen sei, weil bereits im Jahr 2010 ein Flurbereinigungsverfahren in Gang gesetzt worden war. An dem sei Greven als Betroffener auch beteiligt gewesen. Insofern hätte ihm klar sein müssen, dass der Prozess zum Straßenbau laufe, so die Argumentation des Aachener Gerichts.

Im Berufungsverfahren in Münster wird der Fall nun noch einmal umfassend aufgerollt. Dabei werden Sinn und Unsinn der Straße erneut nicht Gegenstand der Verhandlung sein. Die Juristen beschäftigen sich hingegen erneut mit der Frage, ob die Frist versäumt oder eingehalten wurde.

Durch das juristische Tauziehen hat sich der Bau der Straße jedenfalls schon um mehrere Jahre verzögert. Hätte niemand gegen die Ortsumgehung geklagt, wäre die L364n wohl bereits im Jahr 2018 vom Kreisverkehr aus weitergebaut worden.

Auch in Hückelhoven ist das Straßenbauprojekt äußerst umstritten. Es gibt glühende Anhänger der Ortsumgehung, die sich eine Verkehrsentlastung besonders für die Achse Gladbacher Straße/Markt/Dinstühlerstraße erhoffen. Auf deren Seite hatte sich auch die Kommunalpolitik in Hückelhoven nach durchaus hitziger Debatte mehrheitlich geschlagen. Relevant soll die Ortsumgehung auch werden, weil sie über eine weiter geplante Ortsumgehung Hilfarth auch das geplante Großindustriegebiet „Future Site Inwest“ an die Autobahn anschließen soll.