Schwere Verletzungen : Motorradfahrerin stürzt bei Unfall auf der L117

Erkelenz Eine Motorradfahrerin ist am Neujahrstag auf der L117 bei Erkelenz-Lövenich mit ihrem Zweirad gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Die 24-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr am Sonntag auf der Landstraße 117 aus Erkelenz-Lövenich kommend in Fahrtrichtung Katzem. Nach einer S-Kurve geriet sie mit ihrem Motorrad zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch, das Zweirad wieder unter Kontrolle zu bringen, lenkte sie nach links und geriet daraufhin in den linksseitigen Grünstreifen, wo sie schließlich stürzte.