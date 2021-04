An der Autobahnauffahrt Erkelenz-Ost : Motorradfahrer bei Kollision mit Sattelzug tödlich verletzt

An der Autobahnauffahrt Erkelenz-Ost

An der Auffahrt zur A46 kam es zu dem tödlichen Unfall. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Bei einem Unfall an der Autobahnauffahrt Erkelenz-Ost wurde am Donnerstagmorgen ein 39-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt. Aus noch unbekannten Gründen stieß er dort mit einem abbiegenden Sattelzug zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr auf der Alfred-Wirth-Straße zwischen Terheeg und der Ferdinand-Classen-Straße. Der 39-jährige Erkelenzer war seinem Motorrad in Richtung Terheeg unterwegs.

Der 58-jährige Fahrer des Lastwagens war in der Gegenrichtung unterwegs und benutzte die Linksabbiegespur, um auf die Autobahn 46 in Richtung Düsseldorf einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit.