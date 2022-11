Zeugen gesucht : Motoröl in Bankbriefkästen gekippt

Die Polizei sucht nach Zeugen der Taten (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

Wassenberg/Erkelenz Unbekannte Täter haben in der Halloweennacht Motoröl in zwei Sparkassen-Briefkästen in Erkelenz und Wassenberg geschüttet.

Die Taten ereigneten sich in den Bankfilialen in Wassenberg an der Graf-Gerhard-Straße und in Erkelenz an der Krefelder Straße. Wann genau die bislang unbekannten Täter das Motoröl in die Briefkästen schütteten, ist unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig sind in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven und Erkelenz. Hinweise werden unter 02452/9200 und online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegengenommen.

