Kostenpflichtiger Inhalt: Umfangreiche Sanierung in Kirchhoven : Molche ziehen im Freibad ihre Bahnen

Rundherum aufgebaggert und dann neu abgedichtet wird derzeit das große Becken des Kirchhovener Freibads, um dem ins Erdreich verschwindenden Wasser Einhalt zu gebieten. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg-Kirchhoven Wegen zu hoher Auflagen in der Corona-Zeit ist das Freibad Kirchhoven in diesem Jahr geschlossen geblieben. Stattdessen wollten sich Ehrenamtler der Sanierung des großen Beckens widmen. Rundherum mutet es daher jetzt an, als hätten hier riesige Maulwürfe ihr Unwesen getrieben.