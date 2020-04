Terrorzelle in NRW ausgehoben : Möglicher Islamist im Kreis Heinsberg festgenommen

Der Generalbundesanwalt hat am Mittwochmorgen in NRW vier terrorverdächtige Islamisten festnehmen lassen. Foto: dpa/Uli Deck

Heinsberg/Karlsruhe Fünf Männer aus Tadschikistan sollen Anschläge in Deutschland geplant haben. Als mögliches Mordopfer spähten sie den Ermittlungen zufolge unter anderem einen Islamkritiker aus. Auch scharfe Waffen hatten sie schon. Eine Festnahme gab es unter anderem im Kreis Heinsberg.

Der Generalbundesanwalt hat am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen vier terrorverdächtige Islamisten aus Tadschikistan festnehmen lassen. Sie und ein fünfter bereits in Untersuchungshaft sitzender Mann sollen im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Anschläge in Deutschland geplant haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Zuerst hatten RTL und „Der Spiegel“ berichtet.