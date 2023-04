IG Ophoven unterstützt SyltKlinik : Mit neuem Auto und 60.000 Spenden-Euro geht es auf die Insel

Wiljo Caron (rechts) präsentiert zusammen mit Hans Paul Franke, Horst und Anke Hoffmann sowie Marianne und Werner von Helden den Hyundai Kona, der Anfang nächster Woche an die SyltKlinik übergeben wird. Foto: Peter Küppers​

Ophoven Mit deutlich mehr als fünf Millionen Euro hat die Interessengemeinschaft aus dem Wassenberger Ortsteil bis heute vielen kleinen Patienten und ihren Familien geholfen. Nun geht es nach Sylt zur kinderonkologischen Fachklinik.

Von Peter Küppers

Dass ein so kleiner Ort wie Ophoven über Jahrzehnte für viele Menschen weit über die Region hinaus zum Begriff für die Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien geworden ist, hätten sich Wiljo Caron und seine Mitstreiter 1988 sicherlich nicht träumen lassen.

Mit deutlich mehr als fünf Millionen Euro hat die Interessengemeinschaft aus dem Wassenberger Ortsteil bis heute vielen kleinen Patienten und ihren Familien geholfen. Vor fünf Jahren konnte die Kinderkrebshilfe dank einer großzügigen Erbschaft eine Stiftung gründen, so dass das Engagement auch für die nächsten Jahrzehnte gesichert ist.

„Viele Menschen verfolgen seit Jahren, was wir machen. Viele begleiten und unterstützen uns seit den ersten Adventsmärkten“, sagt IG-Sprecher Wiljo Caron. Und obwohl die Ophovener Ehrenamtler zu einer recht überschaubaren Gruppe geschrumpft seien, bleiben sie weiterhin sehr aktiv. So steht am Sonntag eine Fahrt zu den Freunden auf Sylt an, auf die sich die Ophovener sehr freuen. Denn sowohl mit der SyltKlinik, einer kinderonkologischen Fachklinik für familienorientierte Rehabilitation, als auch mit Fisch-Gourmet Gosch unterhält die Gemeinschaft aus Ophoven jahrzehntelange gute Kontakte.

Das Wiedersehen auf der Insel hat es auch diesmal in sich: „Wir fahren mit zwei Autos. Eines bleibt auf Sylt“, kündigt Wiljo Caron an. Der fast noch neue Hyundai Kona wurde gerade durch Achim Thomas mit den Logos der IG Ophoven und der SyltKlinik neugestaltet. Er wird an den Leiter der SyltKlinik, Ingo Mansen, übergeben. Zusammen mit einer Spende in Höhe von 60.000 Euro.

Wie es dazu kam, erklärt der IG-Sprecher gerne. Ein älteres Ehepaar aus Heinsberg sei der IG Ophoven gut gesonnen gewesen und habe der Interessengemeinschaft seinen Nachlass vermacht. Hierzu gehörte auch das noch neuwertige Auto. Dieses könne auf Sylt Familien, die dort ihr krebskrankes Kind besuchen und nicht per Auto anreisen, zur Verfügung gestellt werden. So seien die Familien mit dem kranken Kind und seinen Geschwistern mobil und könnten gemeinsam die Insel erkunden. „Wir wissen aus Erfahrung, dass dieses Angebot sehr gefragt ist. Wir haben schon 1999 das erste Auto zur Verfügung gestellt.“

Auch einige „Bakfietsen“ habe die IG Ophoven bereits für genau diesen Zweck spendiert. „Das Wohl der Kinder in der SyltKlinik liegt uns sehr am Herzen. Und wir wissen auch, dass die Geschwisterkinder unter der Situation mitleiden. Sie werden oft nicht so beachtet wie das kranke Kind, und deshalb ist die Hilfe so sinnvoll“, schildert Wiljo Caron. Das Geld werde in der Klinik für spezielle Therapien eingesetzt. Auch die Stelle einer Pädagogin in der Klinik werde durch die IG Ophoven mitfinanziert, damit die kranken Kinder schulisch nicht weiter ins Hintertreffen geraten.

Ein Unterstützer auf der Insel ist Fisch-Gourmet Gosch, der selbst bei vielen Gelegenheiten für die Arbeit der IG Ophoven wirbt. Wiljo Caron erzählt, er habe Anfang der 1990er Jahre den Kontakt zu Jürgen Gosch geknüpft und ihn nach Ophoven eingeladen. Er habe zuerst abgelehnt, „weil ihr von Fisch nix kennt“. Doch dann sei er spontan zum Adventsmarkt gekommen und habe seine Spezialitäten dort jahrelang mit großer Begeisterung angeboten. „Er unterstützt uns bis heute“, erzählt Wiljo Caron stolz. Und Gosch trage immer wieder seinen Teil zu den Spenden bei.

Die kleine Ophoven-Delegation freut sich sehr auf das bevorstehende Wiedersehen, wenn der schicke Flitzer mit dem Kennzeichen NF KO 2023 übergeben wird. Das Kennzeichen stehe für Nordfriesland – Kinderkrebshilfe Ophoven, erklärt Caron.

Neben dieser Unterstützung der Familiennachsorge auf Sylt konnte die IG Ophoven dank eines Erbes aus Wassenberg auch vor Ort in Wassenberg Gutes tun und die Schatzsucher des Wassenberger Hospizdienstes mit einer beachtlichen Spende unterstützen. Diese würden erstklassige Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche leisten, so Caron. Und das sei ganz im Sinne der IG Ophoven.