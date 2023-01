HNO-Praxis geschlossen : Mit dem Ohrzängchen Salzstangen aus dem Gehörgang gefischt

Schwerhörigkeit ist nur eines der Probleme, mit denen sich der HNO-Arzt Dr. Heinz-Peter Mertens über mehr als drei Jahrzehnte befasste. Nach der Schließung seiner Praxis gibt es jetzt nur noch einen Kollegen, der in Heinsberg praktiziert. Foto: dpa/Helen Ahmad

Heinsberg Nach über 30 Jahren geht HNO-Arzt Heinz-Peter Mertens in den Ruhestand. Der Mediziner mit eigener Praxis, der auch als Belegarzt am Heinsberger Krankenhaus tätig war, hinterlässt in der Kreisstadt eine große Lücke.