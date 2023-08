Ortsumgehung in Hückelhoven : Millicher Teil der L117n ist fertig. Die Ratheimer müssen weiter warten.

Hückelhoven Die Ortsumgehung für Ratheim und Millich ist bereits Jahre hinter dem Zeitplan zurückgeblieben und viele Millionen über den Kostenrahmen hinausgewachsen. Jetzt wird der Millicher Teil freigegeben.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein gibt am Mittwoch, 16. August, den Teilabschnitt der Ortsumgehung L117n in Millich frei. Zwischen der A46 und dem Kreisverkehrsplatz Am Landabsatz in Hückelhoven könne der Verkehr dann fließen. Bisher führt die alte L117 von der Autobahn bis zum südöstlich gelegenen Gewerbegebiet quer durch den Ort Millich. „Die Freigabe der Strecke stellt damit eine deutliche Entlastung des Ortsteils Millich dar“, so der Landesbetrieb in einer Mitteilung.