Haldenzauber : Millicher Halde wird zur zauberhaften Lichterwelt

Hückelhoven Bis zum 8. Januar verwandelt sich die Millicher Halde täglich ab 16.30 Uhr in eine zauberhafte Lichterwelt. Thema des diesjährigen Haldenzaubers ist die Geschichte des Junkers Reinhold zu Hückelhoven.

Die Millicher Halde hat sich mit Tausenden Lichtern wieder in eine Traumlandschaft verwandelt. „Haldenzauber – Der magische Lichterpark in Hückelhoven“ heißt dieses Ereignis, das Besucher aus nah und fern nach Hückelhoven holt.

MK Illumination aus Innsbruck, Weltmarktführer im Bereich solcher Beleuchtungskonzepte, veranstaltet nach dem erfolgreichen Start in Hückelhoven mehr als 20 Lichterparks unter dem Markennamen Lumagica weltweit. Allein in Hückelhoven ließen sich bereits 150.000 Besucher von den Lichtinstallationen verzaubern. Um auch das Stammpublikum wieder überraschen zu können, haben sich der Deutschland-Geschäftsführer, Karl-Heinz König, und sein Team viele neue Lichtinstallationen rund um die Geschichte des Junkers Reinhold zu Hückelhoven ausgedacht.

Am Rande des Plateaus sind auch die Buden eingerichtet, in denen die Besucher sich stärken können. Bei einem Gläschen Glühwein lässt sich die Show dann in Ruhe genießen. Es lohnt sich genau hinzuschauen, wie sich die Lichter zu den Klängen von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ verändern. Der Pfau schillert abwechselnd von weiß bis hin zu den Regenbogenfarben. Das ist so gekonnt programmiert, dass sich ein sehr schön anzuschauender, harmonischer Ablauf ergibt.