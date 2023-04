Prozess am Landgericht : Messerstecherei in Heinsberg: Wie schwer ist die Psychose des Beschuldigten?

Mit einem Schweizer Taschenmesser soll der Beschuldigte Taifun J. zwei seiner Mitbewohner in der Notunterkunft angegriffen haben. Foto: Colourbox

Heinsberg / Aachen Muss Taifun J. aus Heinsberg in Sicherheitsverwahrung? Ausschlaggebend sind sein Geisteszustand und die Schwere seiner Vergehen. Das Aachener Landgericht muss entscheiden.

Ein wenig abwesend wirkt der Beschuldigte, als er von zwei Justizbeamten in den Verhandlungssaal des Aachener Landgerichts gebracht wird. Seine Bewegungen sind langsam, etwas unsicher und unkoordiniert. Der Vernehmung von Zeugen folgt er still, im Stuhl nach hinten gelehnt. Ab und zu verzieht er das Gesicht oder macht ein paar Gesten mit seinen Händen. Taifun J. aus Heinsberg wird vorgeworfen, Ende vergangenen Jahres zwei seiner Mitbewohner in der Notunterkunft Waldhufenstraße in Heinsberg-Straeten mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen verletzt zu haben. Er selbst schweigt zu den Vorwürfen.

Taifun J. soll am späten Abend des 29. November 2022 in der städtischen Notunterkunft in Heinsberg-Straeten nach einem Besuch der Toilettenanlage von den beiden Mitbewohnern angesprochen worden sein. Da J. nach späteren Aussagen der Geschädigten und der Zeugen schon einmal die WC-Anlage im Erdgeschoss des Heimes unbrauchbar gemacht habe, hätten sich diese erkundigen wollen, ob er die Toilette im ersten Obergeschoss denn diesmal in einem adäquaten Zustand verlassen habe. Daraufhin soll er ein Taschenmesser gezückt und damit einen der beiden Geschädigten angegriffen haben mit den Worten: „Wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst, steche ich euch alle ab.“ Der zweite Mitbewohner sei dazwischengegangen und so selbst zum Opfer von Messerattacken geworden. Als er schon am Boden lag, habe wiederum der erste Geschädigte versucht, seinem Freund zu helfen, woraufhin J. wieder auf ihn eingestochen habe. Erst, als die Freundin des ersten Opfers dazugekommen sei, habe er von den Geschädigten abgelassen und sei in sein Zimmer gegangen.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten in der Waldhufenstraße seien sie schon vor der Unterkunft von den beiden Geschädigten und weiteren Bewohnern in Empfang genommen worden, so sagen es zwei der als Zeugen geladenen Polizeibeamten vor dem Landgericht aus. Der Zustand der Geschädigten: einer mit Schnittwunden am Arm und an der Stirn, der zweite am Arm und am Rücken auf Höhe der Schulterblätter. Ein hinzugerufener Rettungswagen musste sich um die Verletzten kümmern. Die Polizeibeamten umstellten unterdessen das Gebäude, forderten einen Diensthund an, der durch lautes Bellen den Aufenthalt des Angeklagten in dessen Zimmer bestätigte. Ein hinzugerufenes Sondereinsatzkommando (SEK) stürmte schließlich den Raum, stellte den Beschuldigten Taifun J. und übergab ihn den Polizeibeamten.

In ihren Befragungen berichten die Polizeibeamten, der Angeklagte habe auf sie sehr verwirrt gewirkt, abwesend und benommen, als leide er gar unter Psychosen. Dies führt der erste Zeuge auch darauf zurück, dass J. mehrere Schichten Kleidung übereinander getragen habe, die alle mit Schüren miteinander verstrickt gewesen seien. In der Hosentasche sei ein rotes Schweizer Taschenmesser gefunden worden, J. selbst habe eine Schnittwunde an der linken Handinnenfläche gehabt. Bei der späteren Durchsuchung auf der Polizeiwache hätten die Beamten zudem festgestellt, dass in den unteren Bekleidungsschichten auch Fäkalien in den Hosen waren, mehrere der Oberteile wiesen zudem Blutspuren auf.

In der städtischen Notunterkunft in Heinsberg-Straeten kam es zum Streit. Nun klärt das Gericht, ob der mutmaßliche Angreifer in Sicherheitsverwahrung muss. Foto: MHA/Marc Heckert

Der Gesundheits- und Geisteszustand des Beschuldigten ist deshalb so wichtig, weil es sich in der Verhandlung nicht um ein Strafverfahren sondern um ein Sicherungsverfahren handelt. Das heißt, es muss entschieden werden, ob der Beschuldigte aufgrund seiner Vergehen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte und in Sicherungsverwahrung genommen werden muss. Die Schuldfähigkeit und die Schwere des Verbrechens spielen hier eine Rolle. In der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft ist von einer chronischen paranoid-halluzinatorischen Psychose des Beschuldigten die Rede.

Um sich ein Bild vom Zustand des Beschuldigten zu machen, hatte Richterin Melanie Theiner auch Zeugen geladen, die Taifun J. bei früheren Vorfällen kennengelernt hatten – etwa einem Vorfall auf der Industriestraße in Heinsberg, wo J. in ein Gerangel mit einigen jüngeren Beteiligten gekommen war, die ihm nach eigener Aussage Geld geklaut hatten. Bei seiner späteren Eingabe auf dem Polizeirevier Heinsberg seien die Angaben von J. wirr und unzusammenhängend gewesen. Ähnliches berichtet auch der Leiter eines Discounters in Gangelt-Birgden, in dem der Angeklagte im vergangenen Jahr einen Ladendiebstahl – Lebensmittel im Wert von knapp 17 Euro – begangen hatte. Auch hier sei J. in seinen Aussagen wirr gewesen, habe zunächst englisch gesprochen und sich später damit herausgeredet, man hätte ihm die Konten gesperrt.

Alle Zeugen berichten von der auffälligen Kleidung von Taifun J., teilweise auch von seinem starken Geruch nach Schweiß und Fäkalien. Vor Gericht trägt er eine weite Jeans, ein hochgekrempeltes Oberhemd mit dunkelblauem T-Shirt darüber und ein um den Kopf gebundenes Tuch. Eine Ecke steht an der Stirn nach oben. Die Zeugenaussagen lässt J. im Großen und Ganzen unbeteiligt über sich ergehen, auch zu einem weiteren Vorfall aus dem Jahr 2010, bei dem ebenfalls ein Messer mit im Spiel gewesen sein soll. J. lehnt sich im Stuhl nach hinten, lässt die Arme hinabhängen, seine Augen schließt er manchmal und öffnet dann wieder langsam die Lider. Ab und zu wirkt sein Blick abwesend.