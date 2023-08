Wegberger Imker ist fassungslos : Mehrere Bienenstöcke samt Königinnen geklaut

Die Bienenköniginnen von Rainer Bongartz waren besonders resistent gegen die Varroamilbe. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wegberg Unbekannte haben Jahre der Züchtung von Rainer Bongartz zunichtegemacht. Was dem Imker aus Wegberg in der vergangenen Woche genau passiert ist und was ihn dabei besonders schmerzt.

Rainer Bongartz hat seinen Augen zunächst nicht getraut. Eigentlich wollte er Anfang vergangener Woche nur schnell nach dem Einkaufen nach seinen Bienen am Grenzlandring in Wegberg schauen. „Doch zehn Begattungskästen mit insgesamt neun Bienenköniginnen waren verschwunden, weitere acht Bienenkästen waren total mit Schlamm befüllt“, erzählt der Imker. Vor den Stöcken lagen zahlreiche tote Bienen, für die jede Hilfe zu spät kam: „Ich war total geschockt und habe gerettet, was noch zu retten war.“

Der Wanderimker wechselt mit seinen Bienen regelmäßig den Standort, daher stehen seine Stöcke auf einem Anhänger. „Eine Kamera zeichnet jede Bewegung an den Bienenstöcken auf“, sagt Bongartz. Als er am Vorabend, Sonntag, dem 30. Juli, seine Bienen kontrollierte, sei die Kamera noch gelaufen. „Am Montagnachmittag habe ich den Diebstahl bemerkt, doch ausgerechnet im potenziellen Tatzeitraum hat die Kamera nicht aufgezeichnet“, berichtet der Wegberger. Die frischesten Aufnahmen seien die Beamten der Polizei bei der Beweisaufnahme gewesen.

Da Bongartz über den Imkerverein versichert ist, wird er von der Versicherung eine Entschädigung bekommen. „Doch die zahlen immer nur einen Teil des Wertes“, sagt er. Er beziffert den Schaden mit gut 700 Euro. „Viel schlimmer ist aber, dass meine Züchtung und meine ganze Genetik weg sind“, so der Bienenliebhaber. Seit fünf Jahren habe er Bienenköniginnen gezüchtet, die besonders resistent gegen die Varroamilbe sind.

Kameraüberwachung und ein eingezäunter Standort: Der Imkerverein Grenzlandbienen rät Imkern dazu, ihre Stöcke gut im Blick zu behalten. Foto: ZVA/Michèle-Cathrin Zeidler

Sein Ziel war es, in den nächsten zwei Jahren Vollerwerbsimker zu werden. „Ich bin gerade dabei, mir einen Kundenstamm aufzubauen“, sagt Bongartz. Doch der Diebstahl hat ihn jetzt um Jahre zurückgeworfen. „Nächstes Jahr hätte ich mit den geklauten Bienen 700 Kilogramm Honig produziert“, rechnet Bongartz vor. Im Jahr darauf hätte sich die Produktion nochmal potenziert. „Nun wird es länger dauern, aber ich schmeiße natürlich nicht hin“, verspricht er seinen Kunden.

Es ist nicht der erste Diebstahl von Bienen im Kreis Heinsberg, weiß Walter Heimes. Der Vorsitzende des Imkervereines Grenzlandbienen muss für den Imkerverband in solchen Fällen immer einen Bericht schreiben. „Das kommt leider immer mal wieder vor“, sagt er. Bundesweit steigen die Zahlen der Bienenvölker-Diebstähle bereits seit ein paar Jahren an.

Wenn Bienenstöcke zerstört werden, seien in der Regel übermütige Jugendliche die Täter, so Heimes. Doch bei geklauten Stöcken würden andere Imker ins Visier der polizeilichen Ermittlungen geraten. „Wenn man sich mit Bienen nicht auskennt, nimmt man die Stöcke nicht mit. Vielleicht ist das eigene Volk kaputtgegangen“, mutmaßt Heimes. Man müsse schließlich wissen, wie man einen Bienenstock mitnehme, ohne dass die Bienen wegflögen oder man von ihnen angegriffen werde, sagt er.

Da er um die Gefahr weiß, würden seine Bienen bei ihm auf dem eingezäunten Grundstück stehen. „Ein paar Stöcke habe ich im angrenzenden Wald, aber da läuft Tag und Nacht eine Kamera, und meine Nachbarn haben ebenfalls ein Auge auf die Bienen“, so Heimes. Auch Kollegen rät er dazu, die Stöcke gut im Blick zu haben. „Zum Glück ist die Honigernte bereits durch, wir bereiten die Völker gerade mit mehreren Behandlungen auf den Winter vor“, erklärt Heimes.

„Ein Metzger oder Bäcker klaut keine Bienen“, ist auch Bongartz überzeugt. Doch eigentlich würden die Stöcke der meisten Imker zum jetzigem Zeitpunkt eher aus allen Nähten platzen. Kein guter Imker brauche vor dem Winter noch mehr Bienen. „Ich habe mit allen Imkern in der Umgebung ein gutes Verhältnis“, betont Bongartz zudem. Er könne sich nicht vorstellen, dass ein Vereinskollege ihm das angetan hat.