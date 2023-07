Gefährliche Temperaturen : Mehr Krankenhausaufenthalte durch Hitze

Ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko, an heißen Tagen gesundheitliche Probleme zu bekommen und deshalb ins Krankenhaus zu müssen. Foto: dpa/Jens Büttner

Kreis Heinsberg Gerade für ältere und kranke Menschen können besonders hohe Temperaturen eine Belastung und gefährlich werden. Die durch Hitze bedingten Krankenhauseinweisungen bei Menschen über 65 Jahren nehmen zu. Wie sich die Zahlen in den vergangenen Jahren erhöht haben und wie man Senioren helfen kann.

Meteorologen haben es schon vergangene Woche angekündigt: Die Temperaturen sollen an diesem Wochenende die 35-Grad-Marke knacken. Für die Ferienkinder bedeutet das Badespaß im Freibad, am See oder Swimmingpool. Doch gerade für ältere und kranke Menschen können besonders hohe Temperaturen eine Belastung und gefährlich werden. „Die durch Hitze bedingten Krankenhauseinweisungen bei Menschen über 65 Jahren nehmen zu“, sagt Helmut Schroeter von der AOK Rheinland-Hamburg.

Dass gerade ältere Menschen von großer Hitze stärker in Mitleidenschaft gezogen werden als Jüngere, hat Gründe. Ältere Personen haben ein weniger ausgeprägtes Durstgefühl, Demente vergessen oft komplett das Trinken. Zudem sind die körpereigenen Kühlungsmechanismen im Alter deutlich weniger effizient, viele Ältere schwitzen nur noch wenig und leiden zudem noch unter Durchblutungsstörungen und Herzproblemen.

Ältere Menschen haben damit ein erhöhtes Risiko, an heißen Tagen gesundheitliche Probleme zu bekommen und deshalb ins Krankenhaus zu müssen. Die durchschnittliche Anzahl der Krankenhauseinweisungen wegen Hitze von Senioren über 65 Jahren lag im Kreis Heinsberg bereits im Jahr 2018 rund 60 Prozent über dem Durchschnittswert vorangegangener Jahre. Von 2009 bis 2018 waren es 289 pro Jahr. 2018 betrug die Zahl schon 458.

Es handele sich bei dieser Darstellung um eine komplexe statistische Hochrechnung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WidO), die aber repräsentativ sei, da rund ein Drittel der Menschen im Kreis Heinsberg bei der AOK Rheinland/Hamburg versichert seien, sagt Schroeter. „Es ist davon auszugehen, dass sich diese ungünstige Entwicklung in den Jahren nach 2018 weiter fortgesetzt hat“, erklärt Schroeter, dem allerdings Auswertungen der Folgejahre zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen.

Im Vergleich zu den übrigen rheinischen Regionen, die alle mehr Krankenhauseinweisungen verzeichnen, liegt die Zahl im Kreis Heinsberg besonders hoch. „Die höheren Werte im Kreis Heinsberg sind in erster Linie damit zu erklären, dass dort besonders viele Versicherte mit einem erhöhten Risiko, an heißen Tagen gesundheitliche Probleme zu bekommen, leben“, sagt Schroeter.

Die Krankenversicherung hat zudem erst Anfang Juni eine Umfrage in Auftrag gegeben, wie Menschen mit länger andauernden Hitzephasen zurechtkommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Befragten sich Sorgen wegen zunehmender Hitzewellen macht und körperliche Auswirkungen der Temperaturen spüren.

Gesunde Menschen sind aufgerufen, ältere Angehörige, Nachbarinnen und Nachbarn, zu besuchen und ein Auge auf deren Trinkverhalten zu haben, damit sie nicht dehydrieren. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

So gaben 50,6 Prozent der Befragten an, dass sie unter Erschöpfung leiden, mehr als 26 Prozent unter Kopfschmerzen und über 20 Prozent unter Übelkeit. Das gilt nicht nur für ältere. 59 Prozent der 18 bis 29-Jährigen gaben an, bei großer Hitze erschöpft zu sein, Kopfschmerzen nannten 36,7 Prozent und 33 Prozent gaben Übelkeit, Schwindel und Appetitlosigkeit an. 35 Prozent der Befragten allerdings spüren körperlich keinerlei Auswirkungen der Hitze.

„Wichtig ist, die Daten richtig einzuordnen“, sagt Barbara Goller von der Krankenkasse auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir werden bei hohen Temperaturen nicht alle umfallen wie die Fliegen“, sagt sie. Doch solle man besonders auf die Risikogruppen über 65 Jahren und vulnerable Personen Acht geben. „Es gilt die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen vor den gesundheitlichen Folgen der zunehmenden Hitze zu schützen. Besonders gefährdet sind Menschen mit Demenz und Alzheimer sowie anderen schwerwiegenden Vorerkrankungen wie Niereninsuffizienz, Depressionen, Diabetes sowie chronischen Atemwegserkrankungen“, erklärt Schroeter.

„Es ist gerade an heißen Tagen wichtig, ein Auge auf diejenigen Menschen zu haben, die sich nicht mehr so gut um sich selbst kümmern können, also Menschen mit Demenz und Pflegebedürftige“, sagt Goller. Es sei eine Gemeinschaftsaufgabe, die Menschen im Umfeld im Blick zu haben.