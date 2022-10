Zeugen gesucht : Maskierter Exhibitionist belästigt Jugendliche in Gerderath

Erkelenz Ein Exhibitionist hat in den zwei vergangenen Wochen Jugendliche im Erkelenzer Stadtteil Gerderath belästigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Mann wurde in Gerderath wurde am Donnerstag, 27. September, gegen 19.30 Uhr und am Mittwoch, 5. Oktober, gegen 17.30 Uhr, an der Straße „In der Wolfskaul“ gesichtet. Er trug am 27. September untenrum nur eine Unterhose und machte durch Geräusche auf sich aufmerksam als eine Zwölfjährige in der Nähe vorbeiging.