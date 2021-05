Satirepartei : Mark Benecke will für Heinsberg in den Bundestag

Kriminalbiologe und satirischer Politiker: Dr. Mark Benecke will für Heinsberg in den Bundestag. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil/Sebastian Willnow

Kreis Heinsberg Der Kriminalbiologe Mark Benecke tritt für die Satire-Partei „Die Partei“ als Bundestagskandidat in Heinsberg an. Eine seiner Forderungen: Den Selfkant an die Niederlande verkaufen.