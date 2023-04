Antrag der CDU-FDP-Fraktion : Marienberger Spielplatz soll schöner werden

Das Wasserspiel auf dem Spielplatz an der Selfkantstraße in Marienberg soll instandgesetzt und der Spielplatz attraktiviert werden; dies hat die CDU-FDP-Fraktion im Rat der Stadt Übach-Palenberg beantragt. Foto: Dettmar Fischer

Übach-Palenberg Der Spielplatz an der Selfkantstraße zählt zu den schönsten in Übach-Palenberg. Doch nicht alles dort ist funktionsfähig. Die CDU-FDP-Fraktion will, dass das Gelände baldmöglichst attraktiver wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

Die „Verbesserung des Spielplatzes Selfkantstraße“ in Marienberg hat ein Antrag der CDU-FDP-Fraktion im Rat der Stadt Übach-Palenberg zum Gegenstand. Der Antrag war in der letzten Ratssitzung gestellt und zur Prüfung an die Verwaltung weitergereicht worden. „Baldmöglichst“, so die Intention der CDU-FDP-Fraktion, möge dieser Spielplatz weiter attraktiviert werden, denn durch die Entwicklung neuer Baugebiete an der „Franz von Sales Straße“ und an den Straßen „Auf der Höhe“ und „Am Mariental“ sei von einem Zuwachs junger Familien mit kleinen Kindern auszugehen.

Die Fraktion verweist darauf, dass mit der Einrichtung des neuen Wald- und Naturkindergartens „Tummetott“ auf einem Teilgebiet des Spielplatzes die frei zur Verfügung stehende Spielplatzfläche um rund ein Drittel reduziert worden sei. Die CDU-FDP-Fraktion schreibt in ihrem Antrag: „Wir erachten es als erforderlich, den Spielplatz weiter zu attraktivieren, um zukünftigen Ansprüchen gerecht zu werden. Insbesondere sollte das defekte Wasserspiel nach vermutlich erforderlicher Reparatur wieder aktiviert werden.“ Dieses Wasserspiel sei ein Highlight des Spielplatzes und müsse dringend robust und zeitnah wiederhergestellt werden.

Der betreffende Spielplatz an der Selfkantstraße zählt schon aufgrund der naturnahen Lage an einem kleinen Wald- und Hanggrundstück zu den schönsten im Stadtgebiet. Neben dem defekten Wasserspiel, das einst als besondere Attraktion angelegt worden war, aber seit geraumer Zeit nur noch bei Starkregen zum Plantschen einlädt, zählt eine überlange Rutsche, die in den Hang gebaut ist, zu den Besonderheiten des Spielplatzes. Ein großer Sandkasten, Schaukeln, Klettermöglichkeiten und eine Höhle sorgen ebenfalls für Spielspaß.

Den Antrag der CDU-FDP-Fraktion hatte der CDU-Ortsverband Marienberg auf den Weg gebracht. Der ehemalige Übach-Palenberger Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch gehört zu dessen Vorstand. Er weiß aus langjähriger Erfahrung, dass nicht alles, was wünschenswert ist, auch schnell realisiert werden kann, wenn das Geld knapp ist. Für ihn steht die Notwendigkeit einer Attraktivierung des Spielplatzes aber außer Frage, vor allem auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Zahl von Kindern, die mit den neuen Baugebieten im Einzugsbereich des Spielplatzes zu erwarten ist.

Alf-Ingo Pickartz, Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt Übach-Palenberg, erklärt auf Nachfrage, dass seine Fraktion schon im Jahr 2014 auf den Spielplatz in der Selfkantstraße hingewiesen habe und wiederholt Anträge zu allen Spielplätzen der Stadt eingebracht habe. Die Instandhaltung der städtischen Spielplätze, so Pickartz, sei eine pflichtige Aufgabe der Kommunen. Dies betreffe die Reparatur der Spielgeräte und die Pflege der ganzen Anlage.

Die Stadtverwaltung Übach-Palenberg, bei der der Antrag der CDU-FDP-Fraktion derzeit zur Prüfung vorliegt, erklärt über ihre Pressestelle, dass nach Rücksprache mit dem Technischen Betrieb der Spielplatz Selfkantstraße nach aktuellem Stand bis auf das Wasserspiel funktionsfähig sei. Die Prüfung der Verwaltung sei derzeit noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich werde das Ergebnis der Prüfung in der folgenden Sitzungsabfolge im Juni im zuständigen Ausschuss vorgestellt. Im Ausschuss sei dann das weitere Vorgehen zu entscheiden. Ob und in welchem zeitlichen Rahmen zum Beispiel das Wasserspiel repariert und aktiviert werden könne, hänge von der Entscheidung des Ausschusses und natürlich der finanziellen Auswirkung ab.

Der Technische Betrieb habe Haushaltsmittel für die Instandhaltung der städtischen Spielplätze, aber nicht für größere Projekte. Man darf sicherlich aus der Tatsache, dass das Wasserspiel seit längerem trocken liegt, schließen, dass seine Instandsetzung zu den „größeren Projekten“ zählt, die nicht aus dem Jahresetat des Technischen Betriebs zu finanzieren ist. Betrieben worden war das Wasserspiel mit Hilfe von Sonnenenergie; eigentlich eine prima Sache, wenn nicht Vandalen die Solarpaneele geklaut hätten.