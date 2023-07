Wassenberger Bürgermeister kritisiert : Zwei Jahre nach der Flut immer noch kein neuer Damm

Stefan Woltery (re.) und Michael Driller erläuterten bei der Mahnwache in Ophoven zwei Jahre nach der Flut die Funktion der mobilen Flut-Schutzwand. Foto: Anna Petra Thomas

Wassenberg-Ophoven Auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 fehlt ein zweiter Damm in Ophoven. Ein Grund für den Wassenberger Bürgermeister, Kritik an Wasserverband und Bezirksregierung zu üben.

Erinnerungen wurden wach, Pläne für die Zukunft vorgestellt bei der Mahnwache anlässlich des zweiten Jahrestags der Flut in Ophoven, auf der Bleek im Schatten der Wallfahrtskirche. Vor allem aber fand Bürgermeister Marcel Maurer deutliche Worte Richtung Wasserverband Eifel-Rur (WVER) und Richtung Bezirksregierung wegen zu viel Bürokratie und schleppender Genehmigungen bei der Verbesserung des Hochwasserschutzes für den kleinen Ort an der Rur.

Auch in diesem Jahr entzündeten die Feuerwehrleute wieder ein Mahnfeuer und zeigten die Fotos von ihrem Einsatz für das kleine Dorf. Sie freuten sich sehr, dass sie zu ihrer Gedenkfeier neben Ophovener Bürgern auch Kameraden aus anderen Wassenberger Stadtteilen sowie die Wehrleitung begrüßen konnten.

Alle konnten sich noch gut erinnern an den Moment vor zwei Jahren, als das Hochwasser nach einem gebrochenen Damm in Ohe den Ort quasi durch die Hintertür überrascht hatte. Mit vielen fleißigen Helfern war es zuvor gelungen, den Damm hinter dem Sportplatz mit Sandsäcken zu verstärken und zu erhöhen, weil von dort bisher immer die größte Gefahr eines Hochwassers gedroht hatte.

Der Damm in Ohe ist inzwischen repariert. Zusätzlich hat die Stadt eine mobile Schutzwand angeschafft, die vom Kreisverkehr Richtung Wassenberg schnell aufgestellt werden kann, um das Wasser, das gen Ort strömt, wieder zurückzuleiten Richtung Rur. „Dafür muss dann aber auch der Damm hinter dem Sportplatz halten, sonst läuft es dort über“, erklärten Löschgruppenleiter Stefan Woltery und sein Stellvertreter Michael Driller bei einem Blick auf die ausgehängten Karten. Von einer „zweiten Verteidigungslinie“ spricht Woltery in diesem Zusammenhang.

Was den aktuellen Zustand der Dämme entlang der Rur betrifft, habe der Wasserverband diese vermessen und Bodenproben entnommen, um die Standfestigkeit zu begutachten, sagt er. Folgen soll nach Abschluss der Bewertung eine erneute Informationsveranstaltung für die Bürger zusammen mit der Stadt.

Was die Situation des Baalbachs betrifft, der verrohrt durch den Ort verläuft und dann weiter nach Steinkirchen, seien die notwendigen Arbeiten nach den Erfahrungen mit dem Rückstau während des Hochwassers inzwischen abgeschlossen, so Woltery weiter. Im Bereich Steinkirchen sei das Bachbett stellenweise ausgebaggert worden, um dem Wasser dort im Falle des Falles einen schnelleren Abfluss zu ermöglichen.

Dankbar für die Hilfe sind die Ophovener nach wie vor nicht nur den vielen Feuerwehrleuten, die aus der Nachbarschaft nach Ophoven eilten, sondern auch den Kollegen des Technischen Hilfswerks (THW). So half der Ortsverband aus dem bayrischen Naila, einer Stadt im Landkreis Hof in Oberfranken, mit seinen großen Pumpen beim Hochwasser. Der Kontakt sei geblieben, erzählen Woltery und Driller. Beim Jubiläum des THW in Naila habe man zwar nicht dabei sein können, doch habe man sich im Rahmen einer Videoschalte zugeprostet.

Gut in Erinnerung ist das Flutereignis auch dem Bürgermeister, hatte er doch vor zwei Jahren deswegen seinen Sommerurlaub abgebrochen. Im vergangenen Jahr konnte er nicht dabei sein, doch in diesem Jahr war er vor Ort. „Es ist wichtig, dass ein solches Ereignis nicht in Vergessenheit gerät“, sagte er. Was den Wiederaufbauplan betrifft, benutzt er mit Blick auf WVER und Bezirksregierung die beiden Adjektive „langwierig und schwerfällig“. Schon seit zwei Jahren gebe es in Wassenberg den Plan, hinter den vorhandenen einen neuen Damm zu bauen. Der Kreis habe die Fläche zur Verfügung gestellt, man habe dafür Ausgleichsflächen schaffen müssen, berichtet Maurer.