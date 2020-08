Sondereinsatz-Kommando in Erkelenz : Mann verschanzt sich in Wohnung

Der große Polizeieinsatz spielte sich auf dieser Straße ab. Foto: CUH

Erkelenz Ein in seiner Wohnung randalierender Mann hat am Samstagnachmittag die Polizei in Erkelenz auf Trab gehalten und das Sondereinsatz-Kommando auf den Plan gerufen. Trotz eines Kontaktversuchs der Polizisten blieb der Mann für zwei Stunden in der Wohnung verschanzt.

Gegen 13 Uhr wurden die Beamten zur Hilfe in einem Haus in der Straße Am Flachsfeld gerufen. Dort hatte ein Mann in seiner Wohnung randaliert und sich anschließend verschanzt.

Ein erster Kontakt der Polizisten wurde von ihm abgeblockt. Aufgrund der stetigen Gefahr, dass sich der Mann etwas antun könnte, blieb es nicht nur bei den anfänglichen Versuchen: Das SEK wurde hinzugerufen. Gegen 15.50 Uhr ließ sich der Mann auf ein Gespräch ein.

Im Laufe dessen, konnte er davon überzeugt werden, die Räumlichkeiten zu verlassen und sich freiwillig der Polizei zu stellen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von 14 Beamten sowie den zusätzlichen Spezialkräften im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

(chkr)