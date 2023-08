Kauf von Schulbüchern : Wenn absurde Regelungen das „Buy Local“ torpedieren

Nicht alle Städte kaufen die Schulbücher in der lokalen Buchhandlung. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Kreis Heinsberg Heinsberg hat zwei schöne Buchhandlungen, doch die Stadt hat die Schulbücher in Bayern bestellt. Ähnlich sieht die Lage in Geilenkirchen und Erkelenz aus. Die lokalen Buchhändler freut das verständlicherweise nicht. Was dahinter steckt.

Wenn Eltern für ihre Kinder Schulbücher kaufen müssen, gehen sie – sofern sie sie nicht online bestellen – in die nächstgelegene Buchhandlung. Wohnt die Familie beispielsweise in der Heinsberger Innenstadt, ist der Weg zur Buchhandlung Gollenstede oder zur Mayerschen nicht weit. Auch die Stadt Heinsberg muss Schulbücher kaufen – und zwar in einem größeren Umfang als eine Privatperson: Um die 100.000 Euro umfasst der Auftrag. Sie bestellte die Bücher für dieses Jahr nicht bei den Händlern in der Stadt, sondern 500 Kilometer entfernt bei einer Firma aus Weißenburg in Bayern.

Heinsberg ist nicht die einzige Stadt, die die Schulbücher in diesem Jahr fernab der lokalen Buchhändler gekauft hat. Auch Geilenkirchen bestellte bei einer Firma in Meißen. Aufgrund der Größenordnung des Auftrags von um die 90.000 Euro musste die Stadt den Auftrag öffentlich ausschreiben. Das ist in Geilenkirchen Vorschrift. Unter den rund 80 Bewerbern wurde der „Gewinner“ ausgelost.

Auch in Heinsberg gibt es Vorschriften. „Bei sämtlichen Beschaffungsvorgängen der Kommunen ab einer geschätzten Auftragssumme von 5000 Euro netto bedarf es der Durchführung formeller Vergabeverfahren“, heißt es von der Stadt Heinsberg. Über den Vergabemarktplatz NRW habe man acht Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert. Den Auftrag bekam dann die Firma aus Weißenburg.

Ab einem Auftragsvolumen von 215.000 Euro muss ein solcher Auftrag sogar europaweit ausgeschrieben werden. Das ist geltendes EU-Recht. So war es in Erkelenz der Fall, in dem für fast 300.000 Euro Schulbücher bestellt wurden. Der Auftrag ging an Firmen aus den Städten Meißen, Dortmund, Bergisch-Gladbach und Lüneburg.

In vielen Branchen ergibt ein solches Vergabeverfahren Sinn. So kann eine Kommune mehrere Angebote einholen und den günstigsten Anbieter wählen. Bei Büchern hingegen entfällt dieser Vorteil. Denn in Deutschland gilt die Buchpreisbindung. Die Preise stehen fest, alle Angebote sind also gleich. Wer den Zuschlag bekommt, wird daher gelost. In Heinsberg eben eine Firma aus Weißenburg in Bayern, in Geilenkirchen eine aus Meißen.

Lokale Buchhändler können das oft nicht verstehen. „Es macht aufgrund der Buchpreisbindung und im Sinne des lokalen Kaufens keinen Sinn“, sagt Kathrin Lyne von de Berg, Inhaberin der Geilenkirchener Buchhandlung. Marcus Mesche, Inhaber der Heinsberger Buchhandlung Gollenstede, sieht nur Vorteile darin, lokalen Buchhandlungen den Auftrag zu geben: „Wenn ein Buch beschädigt ist oder es einen Fehldruck gibt, ist es für uns viel einfacher, ein neues zu bestellen“, sagt Mesche. Denn meist haben die Buchhandlungen guten Kontakt zu den Schulen, sodass man Probleme schnell über den kleinen Dienstweg klären kann, statt erst mit einer Firma in Bayern Kontakt aufzunehmen und auf die Lieferung zu warten.

Marcus Mesche, Inhaber der Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg, würde es bevorzugen, wenn die Kommunen die Schulbücher in lokalen Buchhandlungen bestellen würden. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Mesche würde es bevorzugen, wenn lokale Buchhandlungen den Zuschlag bekommen. Zwar gebe es Auflagen für Ausschreibungen, aber: „Eine Kommune hat die Möglichkeit, solche Aufträge innerorts zu lassen, wenn sie Interesse daran hat. In anderen Städten funktioniert das auch“, sagt Mesche.

Tatsächlich hat die Stadt Hückelhoven die Schulbücher in diesem Jahr über die Hückelhovener Buchhandlung Wild beschafft. Auch Übach-Palenberg hat bei regionalen Buchhandlungen angefragt und dort den Auftrag erteilt. Ebenso wurde bei den kreiseigenen Schulen der Auftrag an vier kreisansässige Buchhandlungen vergeben. Denn unter dem EU-Schwellenwert von 215.000 Euro haben die Kommunen Spielraum, wie die Ausschreibungsregeln ausgestaltet werden. „Jede Kommune legt ihre Schwelle für Ausschreibungen selbst fest. Von diesen eigenen Ausschreibungsregeln abweichend kann der Stadtrat im Einzelfall sogar zu bestimmten Zwecken noch einmal Ausnahmen beschließen“, erklärt Pressesprecher Romulus Timar, warum Hückelhoven lokal einkaufen konnte.

Für Buchhändler Marcus Mesche ist es unverständlich, dass es in Heinsberg nicht so geregelt wird. „Wir setzen uns viel für die Leseförderung der Kinder in der Stadt ein, ob mit dem Welttag des Buches, dem Bilderbuchfest oder Veranstaltungen an Schulen“, sagt Mesche, „Für uns ist es dann ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, wenn wir uns in der Stadt für Leseförderung starkmachen, aber die Stadt in diesem Fall Bücher weit entfernt kauft.“ Damit schade man der Stadt.