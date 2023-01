Diskothek Himmerich : Männergruppe umzingelt und beschädigt Auto einer jungen Frau

Die Polizei sucht nach Zeugen in dem Fall (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Heinsberg Eine Gruppe von Männern umkreist auf dem Parkplatz der Diskothek Himmerich das Auto einer jungen Frau und schlägt auf die Scheibe ein. Einer der Männer reißt sogar den Türgriff ab.

Gegen 6.15 Uhr am Sonntag ist nach Angaben der Polizei eine junge Frau auf den Parkplatz der Diskothek Himmerich in Heinsberg von einer Gruppe junger Männern bedroht worden. Zunächst seien ihr zwei junge Frauen entgegengekommen, eine habe sich auf die Motorhaube des Autos geworfen. Wenig später kamen nach Angaben der Autofahrerin drei oder vier Männer dazu, die das Auto umkreist hätten.

Gegen 6.20 Uhr kam es auf demselben Parkplatz zudem zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Hier ging laut Polizei eine männliche Person an einem VW vorbei und schlug mit einem Werkzeug (Beil oder Zimmermannshammer) gegen die Fahrertür, so dass diese beschädigt wurde. Der Täter wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, er hatte eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet.