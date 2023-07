Löwenjagd in Brandenburg ist eine „Lachnummer“ : Als Gerhard Löder den Tiger von Tüddern erlegte

Tiger in Tüddern erlegt: Gerhard Löder spürte das entlaufene Raubtier 1975 auf und erlegte es mit einem Kopfschuss. Foto: Georg Schmitz

Gangelt/Selfkant Die Löwenjagd in Brandenburg erinnert an die Jagd 1975 auf den ausgebrochenen Tiger in Tüddern. Damals spürte Polizist Gerhard Löder das Raubtier auf und erlegte es mit einem Kopfschuss. Über den aktuellen Fall kann er nur den Kopf schütteln.

Als Gerhard Löder, 80 Jahre, von der Jagd auf den angeblichen Löwen in der Nähe von Berlin hörte, erinnerte er sich gleich an einen Abend im Jahr 1975. Damals war ein Tigerweibchen aus dem Safaripark in Tüddern entlaufen. Und Löder, damals Präzisionsschütze bei der Polizei, hatte den Auftrag, den Tiger aufzuspüren und zu erlegen. Es sei die gleiche Situation gewesen, nur damals war es viel gefährlicher, sagt Löder.

Für Gerhard Löder aus Gangelt-Niederbusch ist der aktuelle Fall des angeblich entlaufenen Löwen in Brandenburg eine „Lachnummer“. Polizeifahrzeuge, Hubschrauber mit Wärmebildkamera, ein gepanzertes Fahrzeug, ein riesiges Aufgebot an Polizeibeamten mit bester Ausrüstung, Sachverständige, Tierschützer, Jäger, Ranger und Tierpsychologen sind in Brandenburg unterwegs. „Sogar ein Haar wurde schon gefunden – was soll der Quatsch“, sagt Löder. Man solle die Polizei einfach machen lassen, dann löse sie das Problem schon. Wenn denn überhaupt ein Raubtier in der Nähe von Berlin herumstreift. Am Freitagnachmittag deutete einiges darauf hin, dass es doch nur ein Wildschwein war.

Damals eine große Attraktion: Die Löwensafari in Tüddern gilt als der erste Safari-Park in Deutschland. 1990 wurde der Park endgültig geschlossen. Foto: Kreisarchiv Heinsberg

Gerhard Löder erinnert sich noch genau an 25. August 1975. Damals war die Löwensafari in Tüddern eine große Attraktion. Auf dem 65 Hektar großen Gelände konnten die Besucher den wilden Tieren ganz nah sein. Ein weiblicher Tiger, der kurz zuvor drei junge verloren hatte, war damals aus dem Park entkommen. Der damalige Betreiber, der Chef der Zirkusdynastie Althoff, hatte zunächst vor, den Tiger selbst zu fangen oder zu erschießen. Aber das misslang. Es war schon mehrmals auf das Tier geschossen worden, man wusste nicht, ob es angeschossen war oder nicht. Also riefen die Verantwortlichen der Löwensafari doch die Polizei.

Löder sagt, dass der damalige Leiter der Schutzpolizei im Kreis Heinsberg auf der Polizeistation in Geilenkirchen erschienen sei. Er habe angeordnet, dass alle Präzisionsschützen zum Einsatzort sollten. Und Gerhard Löder war der einzige Präzisionsschütze auf der Station. Spezialeinsatzkommandos (SEK) und Mobile Einsatzkommandos (MEK) habe es damals noch nicht gegeben, sagt Löder. Aber als Präzisionsschütze hatte er eine gute Ausbildung an der Waffe. „Ja, dann erledigen Sie das“, habe ihm der Leiter der Schutzpolizei gesagt.

Also nahm Löder ein Gewehr, ein G3, und drei Schuss Munition. „Ich habe noch überlegt, ob ich ein volles Magazin mitnehmen soll“, aber er nahm nur drei Patronen mit. „Ich habe mir gedacht: Wenn du ihn mit dem ersten Schuss nicht triffst, dann hat er dich.“ Also mussten drei Schuss reichen.

Löder war also die „Ein-Mann-Show“, die den Tiger zur Strecke bringen musste. Heute, in Brandenburg, da mischten sich viel zu viele Stellen ein. Da wollten sich viel zu viele Leute profilieren. „Es ist einfach nur zum Kopfschütteln“, sagt Gerhard Löder.

Als Löder am 25. August 1975, fünf Tage vor seinem 33. Geburtstag, in Tüddern eintraf, koordinierte er den Einsatz, verständigte die Feuerwehren entlang des Waldgebiets und nahm Kontakt mit den niederländischen Behörden auf. Als er gefragt habe, wer mit ihm gehen werde, um den Tiger aufzuspüren, sei es still geworden. „Die hatten alle Schiss“, sagt er. Löder weiß aus seinen unzähligen Einsätzen, dass Angst kein guter Begleiter ist. Vorsicht ja, aber keine Angst. Doch kurz bevor er losziehen wollte, fiel ein Schuss.

Der Tiger war auf einer Wiese gesichtet worden und ein „Löwenbändiger“ aus dem Safaripark habe einfach abgedrückt. Natürlich verfehlte er sein Ziel. Für Löder wurde die Aufgabe damit ungleich schwerer. Er musste nun in den Wald, sich durch das Unterholz schlagen, um den Tiger zu erreichen. Und das tat er dann auch, mit dem Safari-Chef und drei seiner Mitarbeiter im Schlepptau.

Gerhard Löder erinnert sich noch genau an die Jagd auf den entlaufenen Tiger in Tüddern. Heute ist er 80 Jahre alt und hat für die Löwenjagd in Brandenburg nur Kopfschütteln übrig. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Bis sie den Tiger wieder gefunden hatten, dauerte es einige Zeit. Aber gegen 23 Uhr stand die Tigerin etwa 30 Meter von ihnen entfernt. Löder wusste, dass der Schuss nicht einfach werden würde. Als Polizist verfügte er nur über Spitzgeschosse, die nach Genfer Konvention zugelassen waren. Und damit sei anders als mit Jagdmunition nur ein Kopfschuss möglich gewesen, um den Tiger zu erlegen. Ein Kopfschuss, auf ein bewegliches Ziel, bei Dunkelheit, ohne Auflage. Löder drückte ab – und traf.

Es war der einzige Schuss auf ein lebendiges Ziel, den Löder in seiner Polizeilaufbahn abgeben musste. Und der saß. Gezögert habe er nicht. Denn er habe gewusst, dass er nötig war. Auch wenn es ihm um das Tier leidtat. Ein Schuss mit einem Betäubungsgewehr sei zu gefährlich gewesen. Und am nächsten Morgen hätte der Tiger vielleicht eines der umliegenden Dörfer im Selfkant oder Kinder auf dem Schulweg erreicht.

Auf dem Gelände der Löwensafari konnten die Besucher den wilden Tieren ganz nah sein. Sie konnten sogar mit dem Auto durch die Gehege fahren. Foto: Kreisarchiv Heinsberg