Heinsberger Travestiekünstlerin : Letzter Chansonnachmittag mit Gräfin Henriette von Küppersbusch

Rund 40 Minuten braucht Heinz Küppers, um sich in die Gräfin Henriette von Küppersbusch zu verwandeln. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg Die Gräfin bittet zum letzten Kaffee: Noch einmal lädt die Travestiekünstlerin Henriette von Küppersbusch zum Chanson-Nachmittag ins Café Samocca am Heinsberger Torbogen ein. Warum endet die beliebte Reihe?

Sie waren bekannt und beliebt, die Chanson-Nachmittage, zu denen Travestiekünstlerin Henriette von Küppersbusch vier Mal im Jahr bei Kaffee und Kuchen ins Café Samocca am Heinsberger Torbogen einlud. Nach der Corona-Pandemie lebt dieses Veranstaltungsformat jetzt wieder auf, allerdings nur noch ein einziges Mal. Am Mittwoch, 20. September, lädt die Gräfin, die im Café noch viel besser als dessen Mitarbeiter Heinz Küppers bekannt ist, zum letzten Mal ins Samocca ein.

Nein, sie höre natürlich nicht auf mit ihrer Kunst, erklärte die Gräfin im Gespräch mit unserer Zeitung. Es sei vielmehr das neue Konzept im Café, das Veranstaltungen dieser Art künftig nicht mehr erlaube. Seit das Café sich als Treffpunkt auch am Nachmittag inzwischen sehr gut etabliert habe, müsse für eine solche Veranstaltung einfach zu viel Fläche für die normale Kundschaft gesperrt werden, erklärt Heinz Küppers.

Hinzu komme, dass man versuche, die Mitarbeiter mit Behinderung im Café möglichst selbstständig arbeiten zu lassen. Daher seien außergewöhnliche Veranstaltungen wie seine da ebenfalls kontraproduktiv. „Selbstverständlich hängt aber auch an diesen Chanson-Nachmittagen mein Herz“, betont die Gräfin. Sie will sich nun auf die Suche machen nach einer anderen Örtlichkeit in der Region, wo sie nachmittags oder auch vielleicht auch abends Veranstaltungen mit ihrem Travestie-Format weiterhin durchführen kann.

Nicht nur Heinz Küppers, der aus Wassenberg-Birgelen stammt, sondern auch die von ihm verkörperte Gräfin haben inzwischen hier wieder Heimat gefunden. Einst war der Enkel nach Birgelen zurückgekehrt, um seinen Großvater zu unterstützen. Dieser ist zu Jahresbeginn gestorben, doch Heinz Küppers bleibt – nicht nur, weil er mit seiner Arbeit für die Lebenshilfe Heinsberg und das Café Samocca in der Region Fuß gefasst hat. Sondern auch, weil er mit seinem Engagement für Vielfalt inzwischen zu einer Art Leitfigur für die queere Community in der Region geworden ist. Heinz Küppers ist Sprecher des jungen Vereins Vielfalt mit Herz, der in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal zu einem eigenen CSD für den Kreis Heinsberg nach Wegberg einladen konnte.

Eigentlich war es dabei eher ein Zufall, der Heinz Küppers aus Wassenberg-Birgelen zu seinem außergewöhnlichen Hobby gebracht hat. Kurz vor seinem Abitur an der Betty-Reis-Gesamtschule habe ihn eine befreundete Friseurin aus Myhl gefragt, ob er nicht Lust habe, an einer Show in einer Oberbrucher Diskothek teilzunehmen, erzählt er. Von da an ließ ihn die Lust zur Travestie nicht mehr los.

Info Anmeldung ist erforderlich Der letzte Chanson-Nachmittag von Gräfin Henriette von Küppersbusch im Café Samocca beginnt am Mittwoch, 20. September, um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich im Café Samocca, Telefon 02452/1062077.

Beruflich zog es ihn zunächst nach Düsseldorf. Er machte sich selbstständig mit einem Handel für antike Möbel und eröffnete ein Szene-Café. Um wieder zurück in die Region zu kommen, erwarb er im Rahmen einer Zwangsversteigerung die alte Schule in Haaren, in der er aber dann nicht habe wohnen dürfen, erzählt er. Also führte ihn der Weg über Mönchengladbach und Elmpt wieder zurück nach Düsseldorf. Dieses Mal wurde es eine Flohmarkthalle und ein Kabarett-Café. Hier begeisterte er zunächst zugunsten eines Kinderhospizes mit seiner Travestie.