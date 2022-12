Brand auf Firmengelände : Lastwagen steht lichterloh in Flammen

Lastwagen steht lichterloh in Flammen

Auf dem Gelände eines Wassenberger Textilherstellers brannte am Mittwochvormittag dieser Lastwagen völlig aus. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Es hätte nicht viel gefehlt und aus dem Brand eines Lastwagens auf dem Gelände eines Herstellers für Spezialtextilien in Wassenberg wäre eine brennende Fabrikhalle geworden.

Am Mittwochvormittag hatte der Fahrer seinen Wagen neben dem Gebäude an der Lothforster Straße abgestellt und war hineingegangen. Als er gegen 11.15 Uhr wieder ins Freie trat, stand das Führerhaus des Fahrzeugs in Flammen. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Als die Einsatzkräfte des Löschzuges 1 auf dem Gelände im Gewerbegebiet Forst eintrafen, brannte der Lastwagen bereits vollständig, die Flammen drohten auf das Gebäude überzugreifen.