Dosenpfand in den Niederlanden : Lars Strikers hat noch 2,85 Millionen pfandfreie Getränkedosen auf Lager

Verkaufsschlager an der Grenze: Im Supermarkt Rothenbach decken sich viele deutsche Kunden mit pfandfreien Getränkedosen ein. Doch nun schiebt der niederländische Staat einen Riegel vor. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Vlodrop/Kreis Heinsberg Ab Samstag gilt auch in den Niederlanden ein Dosenpfand. Im Supermarkt Rothenbach hat man sich darauf eingestellt und Millionen von Dosen voller Cola, Limo und Bier eingelagert. Und die bleiben pfandfrei.

20 Jahre lang hatten die niederländischen Händler entlang der Grenze zu Deutschland bei den Getränkedosen einen handfesten Vorteil. Seit 2003 gilt in Deutschland das Dosenpfand, auf der anderen Seite der Grenze durften die Händler Cola-, Limo- und Energiedrink-Dosen jedoch weiter pfandfrei verkaufen. Das löste einen regelrechten Brausetourismus ins Nachbarland aus. Oft kaufen deutsche Kunden so viele Getränkedosen, wie ihr Kofferraum fassen kann. Doch damit könnte jetzt Schluss sein.

Im Supermarkt Rothenbach gleich hinter der Grenze zu Wassenberg fahren die Kunden am Donnerstag noch Einkaufwagen für Einkaufswagen mit Coca-Cola, Fanta, Heineken, Bitburger und Co. aus dem Laden. Alles verpackt in Aluminiumdosen à 0,33 Liter. Und das könnte auch noch eine Zeit lang so weitergehen, obwohl der niederländische Staat zum 1. April ein Pfand von 15 Cent pro Dose einführt.

Die Getränkedosen, die die niederländischen Händler vor dem 1. April einkaufen, dürfen sie auch noch nach dem Stichtag ohne Pfand weiterverkaufen. Weil das so ist, haben Lars und Björn Strikers, die Inhaber des Supermarkts Rothenbach, in den vergangenen Wochen riesige Vorräte angelegt. Rund 2,85 Millionen Getränkedosen auf 1200 Paletten, mit jeweils 99 Paptrays, die wiederum jeweils 24 Dosen fassen, haben sie eingelagert, sagt Lars Strikers.

So viele Getränkedosen passen aber nicht in ein reguläres Supermarktlager. Für den schnellen Nachschub haben sie in der Nähe ein Zelt aufgebaut, in dem Dosen gelagert werden. Zusätzlich haben sie noch eine Reithalle und eine Halle bei einem Logistikunternehmen in Roermond angemietet. Alles für die metallverpackten Erfrischungsgetränke. Lars Strikers schätzt, dass seine Kunden so noch bis in den Herbst dieses Jahres pfandfrei einkaufen können.

Dass dem Supermarkt Rothenbach, der unmittelbar hinter der Grenze liegt, dann ein Teil seiner Kundschaft verloren gehen könnte, sieht Lars Strikers, 38 Jahre, auch. Dass seinem Markt damit Umsatz wegbrechen wird, das sei ebenfalls wahrscheinlich. Trotzdem will er nicht über die neue Regelung schimpfen. „Wir können das nachvollziehen“, sagt er. Denn es müsse etwas dagegen getan werden, dass die Dosen arglos in die Natur geworfen werden. Wie die Kunden darauf reagieren, das müsse die Zukunft zeigen.

Angst und bange wird ihm bei dem Gedanken, bald Pfand kassieren und ausgeben zu müssen, aber nicht. „Wir sehen uns als einen modernen Grenzladen. Die Zeiten ändern sich, und wir ändern sie mit. Wir müssen etwas Positives daraus machen“, sagt Lars Strikers. „Die Grenzhändler suchen immer etwas Neues. Wir suchen immer eine Lücke. An der Grenze gibt es immer was zu handeln“, sagt er. Dass der Vorteil mit dem Dosenpfand bald weg oder zumindest deutlich kleiner ist, sei schade, aber auch nicht mehr als das.

So viel der Einkaufswagen trägt: Bislang gab es in den Niederlanden kein Dosenpfand. Das ändert sich jetzt. Und viele deutsche Kunden decken sich noch einmal mit pfandfreien Getränkedose ein. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Für Strikers liegt die Zukunft darin, Tagesausflügler anzulocken. Erholung, ein Bummel, eine Wanderung – verbunden mit einem Einkauf. Als „Holland-Tag“ bezeichnet Strikers seine Vorstellung von der Zukunft des Grenzhandels. Und er hat dafür gute Argumente. Direkt an seinem Supermarkt gibt es Blumen, Fisch und Fritten. Etwas weiter liegen zwei große Gartencenter. Im nahen Roermond befindet sich das riesige „Designer Outlet“. Und dann noch das Naturschutzgebiet „De Meinweg“. Da lohne sich die Tour über die Grenze. „Holland ist mehr als Dosenpfand“, sagt Lars Strikers.

Die Getränkedosen haben im Supermarkt Rothenbach ohnehin eine weniger große Relevanz als in anderen, vor allem kleineren Läden an der Grenze, die vielleicht nur auf Kaffee und Dosen spezialisiert seien, sagt Strikers. Über prozentuale Anteile am Umsatz will er lieber nicht öffentlich reden. Aber es gebe eben noch viel mehr als das: frischen Holländer-Käse, Limburgse Vlaai, mehr als 100 Sorten Bohnenkaffe, Mayonnaise und günstigere Medikamente.

Lars Strikers ist Grenzhändler in fünfter Generation. Angefangen hatte alles mit Kneipe, Restaurant und Café auf der anderen Straßenseite. Sein Großvater eröffnete dann den Supermarkt. Damals wie heute geht es um die Nischen, die die Grenzhändler suchen. Entweder seien das Produkte, die in Deutschland schwierig oder gar nicht zu bekommen seien – etwa der Vlaai oder der frische Holländer-Käse. Auf der anderen Seite verkauft er auch Produkte, bei denen es einen spürbaren Preisunterschied gegenüber Deutschland gebe. Das sei beim Kaffee so, und auch bei den Medikamenten, die dort nicht mit Apotheker-, sondern mit Supermarktmargen verkauft würden.