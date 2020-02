Mit dem Traktor zum Kreishaus: Landwirte aus dem Kreis Heinsberg baten Landrat Stephan Pusch, sie zu unterstützen: Ihre in den vergangenen Wochen in verschiedenen Demonstrationen zum Ausdruck gebrachte Forderung nach mehr Wertschätzung für ihre Arbeit, sei in der Politik bislang nicht angekommen. Foto: Kreis Heinsberg/Jennifer Grünter