Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise im Kreis Heinsberg : Landrat Pusch lädt Udo Lindenberg ein

Landrat lädt Musiklegende ein: Stephan Pusch wünscht sich, dass Udo Lindenberg den Kreis Heinsberg besucht. Der Musiker könne den Menschen Mut machen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Kreis Heinsberg Landrat Stephan Pusch (CDU) hat Sperrzonen für den Kreis Heinsberg am Wochenende erneut ausgeschlossen. Er denke nicht über Absperrungen nach, sagte Pusch am Sonntagmittag in einer Videobotschaft: „Ich schließe das nach wie vor kategorisch aus.“