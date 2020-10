Braunkohle-Leitentscheidung : Landesregierung verteidigt Tagebau-Umsiedlungen

Düsseldorf/Erkelenz Die schwarz-gelbe Landesregierung hat am Donnerstag die geplante Umsiedlung mehrerer Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier trotz des beschlossenen Kohleausstiegs verteidigt.

Zur Leitentscheidung startet laut Pinkwart jetzt eine Online-Öffentlichkeitsbeteiligung. Bis zum 1. Dezember können Bürger, Kommunen und Verbände ihre Meinung abgeben. Auf zwei Veranstaltungen am 15. Oktober in Erkelenz und am 29. Oktober in Kerpen werde die Landesregierung das Konzept vorstellen. Wegen der Coronavirus-Beschränkungen sei die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Veranstaltungen könnten aber auch live im Internet verfolgt werden. Die finale Fassung will die Landesregierung im Frühjahr 2021 beschließen. Dann muss der Landtag das entsprechende Gesetz beschließen.