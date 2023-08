Kuriose Dinge im Fundbüro : Von verlorenen Schlüsseln, Schwertern und Gebissen

Passiert: Der Schlüssel fällt aus der Tasche. Mit etwas Glück gibt ihn jemand im Fundbüro ab. Foto: Colourbox

Kreis Heinsberg Ein Schlüssel ist schnell mal verloren. Aber Gartenzwerge? Eine Machete? Gebisse? In den Fundbüros im Kreis Heinsberg wurden schon kuriose Dinge abgegeben. Ein kurzer Überblick.

Es kann schnell passieren. Man sitzt auf einer Parkbank und der Schlüssel rutscht aus der Tasche, ohne dass man es bemerkt. Oder man winkt unterwegs mit der Hand und bemerkt hinterher, dass ein Ring fehlt. Wenn man Glück hat, werden diese Dinge im Fundbüro abgegeben. Ist sofort ersichtlich, wem der Gegenstand gehört, etwa bei Personalausweisen, wird man bestenfalls sogar von der Stadt kontaktiert.

Doch es gibt auch kuriose Dinge, die verloren gehen und im Fundbüro landen und bei denen man sich fragt, wie das passieren konnte. Etwa Gebisse. Das scheint gar nicht so selten vorzukommen, wie man meint, denn schon in mehreren städtischen Fundbüros im Kreis Heinsberg wurden Gebisse abgegeben. In Hückelhoven scheinen die Menschen besonders skurrile Gegenstände zu verlieren: Neben Autoradios und Mülleimern wurden hier auch schon eine Machete, Schwerter und ein Tresor abgegeben.

Sollte der Besitzer eines Gegenstandes nicht gefunden werden und sich nicht melden, werden die Fundsachen wie gesetzlich vorgeschrieben sechs Monate aufbewahrt. Danach werden sie – je nach Gemeinde und Zustand – dem Finder angeboten, versteigert, vernichtet oder gespendet.

Die meisten Fundbüros der Städte und Gemeinden im Kreis bestehen aus Kisten oder Schränken für kleinere Gegenstände und Räume für größere Gegenstände wie Fahrräder. Wie viel darin lagert und was so alles den Weg in die Fundbüros findet, haben wir hier kurz für die jeweiligen Städte aufgeführt:

Heinsberg

Im Heinsberger Fundbüro befinden sich durchschnittlich zwischen 80 und 150 Gegenstände. Die meisten von ihnen werden nicht abgeholt, weshalb sie meistens auch die vorgeschriebenen sechs Monate dortbleiben. Sollte der Finder den Gegenstand nicht haben wollen, wird er je nach Wert und Zustand vernichtet, versteigert oder für gemeinnützige Zwecke verwendet. Zu den größten Gegenständen, die dort abgegeben werden, zählen E-Bikes und zu den kleinsten Gegenständen feiner Schmuck und kleine Münzen. Die kuriosesten Dinge, die den Weg ins Heinsberger Fundbüro gefunden haben, sind ein E-Roller, ein Kinderwagen und ein Föhn.

Erkelenz

Im Fundbüro in Erkelenz werden verschiedene Dinge abgegeben: Häufig sind es Schlüssel, Smartphones, Portemonnaies, Mützen, Brillen oder Fahrräder. Nach Ablauf der Aufbewahrungszeit von Fahrrädern werden die Finder gefragt, ob sie es haben möchten. Wenn dem nicht so ist, werden die Fahrräder bei einer jährlichen Fundfahrrad-Versteigerung rund um den Niederrheinischen Radwandertag verkauft. Der Erlös geht an einen guten Zweck. Alle anderen Fundsachen werden nach Ablauf der Aufbewahrungszeit entsorgt. Die kuriosesten Dinge, die abgegeben wurden, sind Hörgeräte. Einmal wurde hier auch ein Gebiss abgegeben.

Hückelhoven

Im Hückelhovener Fundbüro befinden sich zurzeit circa 68 Gegenstände. Die meisten Gegenstände werden vernichtet. Fahrräder werden an die Caritas gespendet. Die kleinsten Gegenstände, die ins Fundbüro kommen, sind Schlüssel, Armbänder und Ringe. Die größten Fundsachen sind Fahrräder und Mofas. Kuriose Dinge gibt es in Hückelhoven einige. So wurden hier auch schon ein Tresor, eine Angel, eine Machete, Schwerter und ein Gebiss abgegeben.

Übach-Palenberg

Im Übach-Palenberger Fundbüro befinden sich durchschnittlich etwa 70 Gegenstände. Nach Ablauf der sechs Monate kann der Finder die Fundsache erwerben. Möchte er nicht, wird sie versteigert oder – ist sie nicht verwertbar – vernichtet. Zu den größten Gegenständen, die im Übach-Palenberger Fundbüro gelandet sind, zählen Fahrräder, zu den kleinsten Hörgeräte. Der kurioseste Fund waren zwei Gartenzwerge.

Wassenberg

Im Wassenberger Fundbüro werden monatlich etwa fünf bis zehn Gegenstände abgegeben. Findet sich kein Eigentümer, kann der Finder die Fundsache kaufen. Ansonsten gehen die Gegenstände in die Versteigerung. Die kleinsten Gegenstände, die abgegeben wurden, waren kleine Ohrenstecker; die größten waren Motorroller. Der kurioseste Gegenstand, der den Weg ins Wassenberger Fundbüro fand, war ein Gebiss, das augenscheinlich bei einer Veranstaltung zurückgelassen wurde.

Waldfeucht

Im Waldfeuchter Fundbüro befinden sich durchschnittlich 10 bis 20 Gegenstände. Die meisten davon sind Schlüssel. Nur die wenigsten Fundsachen werden an die Besitzer zurückgegeben. Was nicht abgeholt wird, wird vernichtet. Ausnahmen sind Kleidung und Fahrräder, die an „Hand in Hand“ gespendet beziehungsweise Asylbewerbern zur Verfügung gestellt werden. Die kleinsten Gegenstände, die im Fundbüro landen sind Ringe, Ohrringe oder Schlüssel, die größten sind Fahrräder. Der kurioseste Gegenstand ist eine Drohne, welche vor einigen Jahren abgegeben wurde.

