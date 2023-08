Tausende Besucher erwartet : Was Rickelrath für das große Kürbisfest plant

Nach fünf Jahren Pause: Rickelrath bereitet sich gerade auf das diesjährige Kürbisfest vor. Bürgermeister Michael Stock (2. v. l.) ist stolz auf das Engagement im Dorf. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Wegberg Mehr als 120 Marktstände verwandeln das kleine Dorf in Wegberg am 3. September wieder in einen Jahrmarkt wie in alten Zeiten. Bei freiem Eintritt gibt es viel zu erleben.

So langsam wird es in Rickelrath ernst, die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase. Noch für wenige Tage können die Kürbisse in den Gärten der Dorfbewohner wachsen, doch schon bald werden die Vorgärten mit ihnen wieder kunstvoll herbstlich geschmückt. Am Sonntag, 3. September, ist es ab 10 Uhr dann wieder so weit: Das Angerdorf Rickelrath verwandelt sich nach fünf Jahren Pause in einen großen Marktplatz.

„Normalerweise findet das Kürbisfest alle vier Jahre statt, doch durch die Corona-Pandemie und die unsichere Planungslage sind wir in einen Fünf-Jahres-Rhythmus gerutscht“, erklärt Mitorganisator Michael Reiners. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt und hat sich in der Region etabliert. Bei freiem Eintritt werden wieder Tausende Besucher erwartet.

„Wir sind sehr stolz darauf, was im Angerdorf Rickelrath immer wieder auf die Beine gestellt wird und mit welcher Professionalität hier gearbeitet wird. Das ist ein Aushängeschild für die ganze Stadt“, sagt der Wegberger Bürgermeister Michael Stock.

Am 3. September dreht sich in Rickelrath wieder alles um den Kürbis, altes Handwerk und Kunst. Foto: Dorfverein Rickelrath

In Rickelrath leben rund 700 Einwohner, doch beim Kürbisfest ist das ganze Dorf auf den Beinen. 13 Personen arbeiten im Organisationsteam mit und zur Veranstaltung packen rund 100 Helfer an verschiedenen Stationen mit an.

Auch in diesem Jahr wird sich der Markt über die Wiesen des Dorfangers und rund um die Kirche erstrecken. „Fünf historische Höfe werden ihre Tore öffnen“, erzählt Michael Reiners. Zum Bauern- und Handwerkermarkt haben sich bereits mehr als 120 Marktstände angemeldet. „Wir legen Wert auf einen klassischen Bauernmarkt, auf dem man altes Handwerk in Aktion erleben und die Produkte direkt kaufen kann“, so Reiners. Wer nach AC/DC-Shirts suche, sei in Rickelrath falsch.

Stattdessen gibt es auf dem Kürbisfest einen Korbmacher, einen Holzschnitzer, einen Apfelpresser, einen Stiftdrechsler, einen Fadenkünstler und Kunstschmied. Zusätzlich wird es Kunst zum Mitnehmen wie kleine Präsente, Schmuck, bemalte Vogelhäuser, Kerzen und Filzkreationen sowie Hufeisenkunst geben. Bauern aus der Umgebung werden zudem ihre Produkte präsentieren und natürlich können Besucher eine breite Auswahl an Kürbissen und -erzeugnissen entdecken.

Zum Thema Es gibt Parkmöglichkeiten um das Dorf Das Rickelrather Kürbisfest findet am Sonntag, 3. September, von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt zu dem Bauern- und Handwerkermarkt mit über 120 Ausstellern und Bühnenprogramm ist frei. Für die Veranstaltung wird die Dülkener Straße als Hauptstraße des Orts von 7 bis 20 Uhr gesperrt sein. An der Putenfarm Ritte am südlichen Dorfeingang sowie am Friedhof im Norden des Dorfs wird es zwei große Parkplätze geben. Ein Shuttleservice bringt die Besucher vor dort ins Zentrum. Außerdem wird es mehrere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geben.

Das Organisationsteam hat auch wieder ein Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. „Wir haben das Rad dabei nicht neu erfunden, aber es ist für jeden etwas dabei“, verspricht der Verantwortliche, Dirk Küppers. Nach der Ansprache durch den Bürgermeister und den Dorfverein um 10 Uhr, übernehmen zunächst die Jagdhornbläser die Bühne. Im weiteren Verlauf des Tages sind mehrere Tanzauftritte geplant. Es gibt Showtanz von Hei on Klei sowie eine Kinderballettvorführung, außerdem werden der TSC Rheindahlen sowie die Merbecker SVM-Familie ihr tänzerisches Können zeigen. Darüber hinaus werden die Wegberger Band Quod Libet, Die Kleinenbroicher und Nölkens Willi das Publikum unterhalten. Auch das Borussia-Maskottchen „Jünter“ wird dem Kürbisfest einen Besuch abstatten.

Am Nachmittag wird es in Rickelrath zum Kürbisfest voll. Wer die Stände entspannt genießen möchte, sollte bereits früh kommen, rät der Dorfverein. Foto: Dortverein Rickelrath

In der Kirche wird zudem um 15 Uhr der große Gospelchor Joyful Voices singen und es gibt eine Ausstellung mit sakralen Gegenständen der Rickelrather Kirche und eine Schau zur Geschichte des Ortes. Rickelrath sei nämlich der urkundlich älteste Ort in Wegberg, erklärt Wilfried Reiners, stellvertretender Vorsitzender des Dorfvereins. Im Nussbaum ist des Weiteren eine Kunstausstellung vorgesehen und auf den offenen Höfen wird Manfred Müchen Mundartgesang vorführen.