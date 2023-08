Kuriose Tagebau-Folge : Das Kuckumer Kreuz ist weg, aber der Friedhof ist noch da

Das Hochkreuz des alten Kuckumer Friedhofs steht inzwischen auf der neuen Anlage – und soll dort auch nicht mehr weg. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Erkelenz-Kuckum Der Friedhof ist noch da, aber das Kreuz ist weg: Die Verkleinerung des Tagebaus Garzweiler hat bisweilen kuriose Folgen. Im Dorf Kuckum ist dem alten Friedhof sein zentrales Merkmal abhanden gekommen.

Die Verkleinerung der geplanten Erweiterung des Tagebaus Garzweiler II bedeutet auch den Erhalt der fünf bisherigen Umsiedlungsorte Keyenberg, Kuckum, Berverath sowie Unter- und Oberwestrich. Das führt zu bislang nicht vorhersehbaren Konstellationen – wie jetzt in Kuckum. Dort war am Friedhof im Altort – in Erwartung der anrückenden Braunkohlebagger – das alte Christuskreuz abgebaut worden.

Das Areal ging von der Kirchengemeinde Christkönig in den Besitz der Stadt über, am neuen Standort wurde ein neuer Friedhof angelegt. Dort steht inzwischen auch das alte Kuckumer Kreuz. Durch die veränderten Planungen wurde aber auch die Entwidmung des alten Friedhofs rückgängig gemacht, wie Ratsherr Rainer Merkens auf der letzten Sitzung des Bezirksausschusses Keyenberg/Venrath/Borschemich erläuterte. Der Friedhof selbst und ein Großteil der Gräber bleiben also erhalten. Es hätten sogar schon wieder Bestattungen auf dem alten Friedhof stattgefunden.

Da das alte Kreuz aber am neuen Standort mittlerweile seinen festen Platz gefunden hat und dort auch bleiben soll, kam in Kuckum der Wunsch nach einem neuen Kreuz für den alten Friedhof auf. In einem Schreiben an die Ausschussvorsitzende Sabine Rosen betont die Dorfgemeinschaft Kultur und Energie, dass ein neues Kreuz als „Symbol christlicher Verbundenheit und des Friedens“ dem Friedhof ein würdiges Gesicht geben solle.

Als Eigentümerin des Friedhofs ist nach Ansicht der Dorfgemeinschaft die Stadt auch für die Gestaltung verantwortlich. Die Gemeinschaft betont in ihrem Schreiben, sich gerne an der Planung und Umsetzung des Projektes zu beteiligen zu wollen. Ein entsprechender Antrag wurde von den Mitgliedern des Bezirksausschusses einstimmig unterstützt.