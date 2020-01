Verwaltungsgericht entscheidet : Vorbestrafter Feuerwehrmann darf ausgeschlossen werden

Kreis Heinsberg/Aachen Der Ausschluss eines erheblich vorbestraften Feuerwehrmanns aus der Freiwilligen Feuerwehr im Kreis Heinsberg ist nach einer vorläufigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen rechtens.

Ein 55-Jähriger aus dem Kreis Heinsberg, der rund 40 Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war, hatte sich in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren vergeblich gegen den Ausschluss gewehrt, wie das Verwaltungsgericht Aachen am Mittwoch mitteilte. Die Straftaten des Mannes seien ein schweres Dienstvergehen, was einen Ausschluss rechtfertige, stellte die Richter vor der Entscheidung über die Klage fest.