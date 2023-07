Einbruchserie : Metalldiebe dringen in fünf Windräder ein

Irgendwo im Nirgendwo: Die abgeschiedene Lage der Windräder kommt potenziellen Metalldieben gerade recht. Einfach oder ungefährlich ist der Einstieg in die Risen aber nicht. Foto: dpa/Jens Büttner

Kreis Heinsberg Unbekannte Täter stehlen Kupferkabel und -platten aus Windparks bei Übach-Palenberg und Hückelhoven. Aber ein Einbruch in die „kleinen Kraftwerke“ kann ganz schön gefährlich werden.

Was ist in einem Windrad schon zu holen? Diese Frage stellt sich, sobald man erfährt, dass in der vergangenen Woche fünfmal in Windkraftanlagen im Kreis Heinsberg eingebrochen wurde. Die Antwort ist teuer, leitfähig und hat momentan lange Lieferzeiten: Kupfer. 30 Tonnen davon befinden sich in einem Windrad. Es wird im Generator, in den Starkstromkabeln, den Transformatoren und der Erdungsanlage eingesetzt – also in der ganzen Anlage von Kopf bis Fuß. Eine Tonne kostet momentan an die 8000 Euro.

Einen Kilometer müssen Windkraftanlagen von Wohngebieten entfernt sein. Ihre abgeschiedene Position machten sich unbekannte Täter bei einer Einbruchserie in der vergangenen Woche zu Nutzen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden aus zwei Windrädern an der Landstraße 164 bei Übach-Palenberg Kupferkabel gestohlen. Um kurz vor 2 Uhr am Samstagmorgen wurde außerdem ein Windrad nahe der Landstraße 228 bei Hückelhoven vom Strom genommen. Zuvor waren die Täter gewaltsam in die Transformatorenstation eingedrungen. Gestohlen wurde bei diesem Vorfall jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts. „Man kann nur mutmaßen, warum die Täter unverrichteter Dinge aufhörten“, sagt Frank Linkens, Pressesprecher der Polizei Heinsberg.

Damit war die Einbruchserie jedoch nicht vorbei. Am Montag kam es gegen 22.30 Uhr zu einer Störung in einer Windkraftanlage bei Übach-Palenberg. Als ein Mitarbeiter diese am Folgetag beheben wollte, stellte er fest, dass eine Tür der Trafostation gewaltsam geöffnet worden war. In der Station hatten Unbekannte die Stromversorgung unterbrochen, drei Kupferplatten abgeschraubt und entwendet.

Am Mittwoch führte ein Firmenmitarbeiter morgens eine Kontrollfahrt durch, um mehrere Windkraftanlagen zu überprüfen. In einem Windpark – wieder in der Nähe von Übach-Palenberg – stellte der Mann fest, dass ein zu einem Windrad gehörender Transformator von Unbekannten gewaltsam geöffnet worden war. Aus dem Inneren stahlen die Diebe sechs circa drei bis vier Meter lange Kupferkabel. Die Täter versuchten, auch die Tür des eigentlichen Windrads mit Gewalt aufzubrechen. Dies gelang ihnen jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht.

Das Phänomen der Einbrüche in Windparks sei neu – zumindest im Kreis Heinsberg, sagt Frank Linkens. In den vergangenen zwei Jahren sei kein Einbruch in Windkraftanlagen gemeldet worden. Im Mai hatte es einen ersten Vorfall gegeben. Nun ermittelt die Polizei Geilenkirchen gleich in mehreren Fällen. Ein Zusammenhang der Einbrüche liege nahe, sagt Linkens, verweist aber darauf, dass die Ermittlungen gerade erst anlaufen.

Eine Vorgeschichte in der Region haben die Einbrüche aber dennoch. 2022 brachen Metalldiebe in vier Windräder in Baesweiler ein, um Kupferkabel zu entwenden – und zwar insgesamt rund 1800 Meter. Damals betonte Felix Rehwald, Pressesprecher von Enercon, gegenüber unserer Zeitung, es müsse sich um Kriminelle mit speziellen Fachkenntnissen handeln. In ein Windrad einzudringen, sei „hochgefährlich“. Er beizeichnet sie als „kleine Kraftwerke“. Trenne man beispielsweise ein Kabel heraus, auf dem noch Strom fließt, entstünden Lichtbögen, die zu schwersten Verbrennungen führen können.

Die Suche nach dem gestohlenen Kupfer könnte sich als schwierig erweisen. „Edelmetalle sind eben nicht ausschreibungsfähig“, gibt Linkens zu bedenken, „sie haben keine Seriennummer und einen sehr geringen Wiedererkennungswert.“ Die Nähe zur niederländischen Grenze gebe den Dieben außerdem die Möglichkeit, ihre Beute ins Ausland weiterzuverkaufen.

In der Einbruchsicherung von Windkraftanlagen sieht Kai Ahlemeyer, Produktmanager von Intellilock bei der Firma Timm, eine Marktlücke. Sein Unternehmen bietet ein Programm zur intelligenten Zugangskontrolle an. Es soll Betreiber warnen, sobald sich jemand an der Tür des Windrades zu schaffen macht. Momentan würden Betreiber meist erst dann auf den Einbruch aufmerksam, wenn es schon zu spät sei, sagt er. „Die steigen da ein, bereiten alles vor, und kappen den Strom erst kurz bevor sie die Kupferkabel herausschneiden“, schildert er. Bis die Polizei vor Ort ist, seien die Diebe längst verschwunden.