Die Top 3 im Kreis Heinsberg : Drei außergewöhnliche Wege zum Weihnachtsbaum

Gerade oder krumm, schlank oder oder ausladend: Jeder Weihnachtsbaum hat seine schönen Seiten. Wir zeigen, wie man auf außergewöhnliche Weise an den Baum fürs Fest kommt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Heinsberg Weihnachtsbäume gibt es an jeder Ecke. Wer es etwas außergewöhnlicher mag, findet hier unsere Top 3 für den Kreis Heinsberg.

1. Weihnachtsbaum vom Zahnarzt

Wer einen Zahnarzt beim Weihnachtsbaumverkauf erleben möchte, sollte am Samstag, 18. Dezember, zwischen 9 und 15 Uhr auf der Plantage von Dr. Ralf Schulwitz in Hilfarth vorbeischauen. Der Zahnarzt hat vor einigen Jahren ein Grundstück von seinem Großvater geerbt und musste sich durch einen Betrug plötzlich um 5000 Nordmanntannen kümmern. Nach elf Jahren der Pflege sind die Tannen nun so groß, dass Schulwitz seinen Schützlingen zu weihnachtlichem Glanz verhelfen möchte.