Runter von der Couch : Zehn Ausflugstipps für langweilige Wintertage

Der große Hirsch ist das Maskottchen des Haldenzaubers und darf auch in diesem Jahr nicht fehlen. Foto: Dettmar Fischer

Kreis Heinsberg Von einer Winterwanderung über spaßige Ausflüge bis hin zu leuchtender Kunst auf der Halde: Was man in den Weihnachtsferien im Kreis Heinsberg so alles machen kann.

Wenn alle Verwandtenbesuche auf der Liste abgehakt und alle Geschenke verteilt sind, die ersten Nadeln des Tannenbaums schon herunterfallen und der Boden der Keksdose langsam sichtbar wird, kann es zwischen Weihnachten und Silvester auf der Couch etwas langweilig werden. Gut, dass es in unserer Region genug Möglichkeiten gibt, um bei Groß und Klein für Kurzweil zu sorgen. Hier sind die Top zehn Ausflugstipps unserer Redaktion:

1. Haldenzauber

Noch bis zum 9. Januar lädt der magische Park auf der Millicher Halde in Hückelhoven Besucher auf einen Rundgang ein. 350 Lichtobjekte, rund 300 Kilometer Lichterketten und mehr als 300.000 Lichtpunkte entführen in eine andere Welt. Das Hauptaugenmerk der Inszenierung liegt dieses Jahr auf der untertägigen Verbindung, die die Zeche Sophia-Jacoba mit der Staatsmijn Beatrix in den benachbarten Niederlanden erhalten sollte. Offiziell wurden diese Pläne nie vollendet. Aber inoffiziell?

2. Kino Roxy

Seit Anfang Dezember müssen Filmliebhaber keine weite Anfahrt mehr in Kauf nehmen. Das Heinsberger Kultkino Roxy hat mit einem neuen Betreiber-Duo, aber der alten Eigentümerin, einen Neustart gewagt. Zu sehen gibt es aktuell den neuen James Bond, „House of Gucci“, „Matrix Resurrections“ und „Spider-Man: No Way Home“. Für die kleinen Besucher laufen „Lauras Stern“, „Die Schule der magischen Tiere“ und „Die Addams Family 2“ auf der Leinwand.

3. Outdoor-Galerie Wassenberg

Wer einen kleinen Spaziergang gerne mit ein wenig Kunst verbindet, sollte an der Outdoor-Galerie in Wassenberg vorbeischauen. Im Juni hatte die Stadt Wassenberg ihre inzwischen gut frequentierte Outdoor-Galerie auf dem Gelände vor dem ehemaligen Freibad eröffnet. Vier große Tafeln zeigen dort Werke von acht Künstlern. Auf der Mauer dahinter sind vor ein paar Wochen noch einmal 16 Werke hinzugekommen.

4. Tierpark Gangelt

Immer einen Ausflug wert ist auch der Tierpark Gangelt. Auf 50 Hektar Fläche bietet er Jung und Alt faszinierende Natur- und Tiererlebnisse mit Braunbären, Luchsen, Wölfen, Hirschen, Rehen, Wildschweinen, Wisenten, Elchen, Gämsen, Steinböcken, Fischottern, Waschbären, Baummardern, Wildkatzen sowie Adlern, Milanen, Bussarden, Falken und Eulen als Hauptdarsteller. Bereits seit Ende September suchen die Besucher allerdings vergebens nach den beliebten Murmeltieren. Den Feinschmeckern, die nur das zarte Grün der Pflanzen fressen, sind nämlich ihre sechs bis neun Monate Winterschlaf heilig.

5. Teverener Heide

Mit warmen Stiefeln und einer dicken Jacke macht Wandern auch im Winter richtig Spaß. Eine landschaftlich reizvolle Route führt im Kreis Heinsberg dabei durch die Teverener Heide. Die Rundwanderung ist geprägt von Heidelandschaften, Kiefernwäldern und kleinen und größeren Seen. Vier Rundrouten zwischen 5,8 und 9,4 Kilometern, die durch Pfosten mit farbigen Bändern und dem Logo der Teverener Heide gekennzeichnet sind, weisen den Weg. Startpunkte bieten die Wanderparkplätze Grotenrath, Scherpenseel und Hohenbusch mit Orientierungstafeln.

6. Spielpark Fridolino

Einmal richtig auspowern nach den vielen Süßigkeiten um die Weihnachtstage können sich Kinder im Spielpark Fridolino in Hückelhoven-Brachelen. Auf 3500 Quadratmetern können sie hier toben, klettern, krabbeln, rutschen, springen und hüpfen. Zu den Attraktionen gehören ein Kleinkinder-Bereich, Autoscooter, Klettergerüst, Rollenrutsche und eine Hüpfburg. Den Indoor-Spielplatz dürfen aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung nur Geimpfte oder Genesene betreten.

7. Berresheim-Route

Wer lieber mit dem Fahrrad oder Auto unterwegs ist, sollte sich die Berresheim-Route anschauen. Der Aachener Digitalkünstler Tim Berresheim hat in seiner alten Heimat, dem Kreis Heinsberg, 17 Kunstwerke mittels Augmented Reality erlebbar gemacht. Die meisten davon liegen an einer 90 Kilometer langen Radroute durch den Kreis. Sichtbar, begehbar und umlaufbar werden die Werke mit der App „TB – Bilderreise AR“.

8. Air-Power Arena

Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Dank moderner Technik muss man sich nicht mehr wie Ikarus auf Wachs und Federn verlassen, sondern kann sich mit Anzug und Schutzbrille in einen vertikalen Windkanal wagen. Bodyflying heißt der neue Trend im Windkanal. Diese ungewöhnliche Art des Fliegens kann in Hückelhoven erlebt werden.

9. Traumwanderweg „Wildes Schaagbachtal“

Dieser Wanderweg trägt seinen Namen zu Recht. Wer unabhängig von der Jahreszeit als Wanderer in knapp drei Stunden Gehzeit die Kraft und Schönheit der Natur erleben möchte, ist mit dem „Traumweg Wildes Schaagbachtal“ bestens bedient. Der neun Kilometer lange Rundwanderweg führt durch das wildromantische Schaagbachtal und das idyllische Birgeler Bachtal. Los geht es auf dem Parkplatz von Haus Wildenrath.

10. Parkbad Wassenberg