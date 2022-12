Zukunftspläne im Kreis Heinsberg : Kostensteigerungen in bisher nicht gekannten Dimensionen

Krisen haben die Kreisverwaltung in mehrfacher Hinsicht gefordert und werden sie auch weiterhin fordern. Auch im Haushaltsenwurf spiegelt sich das wider. Foto: Anna Petra Thomas

Kreis Heinsberg Die Krisen fordern die Kreisverwaltung und belasten den Haushalt des Kreises. Enorme Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen belasten den Haushalt.

Es ist eine Zeit der Herausforderungen für Kommunen und den Kreis Heinsberg. Während man noch im vergangenen Jahr hoffte, im Laufe des Jahres 2022 in Sachen Pandemie in einen „Normalzustand“ zurückkehren zu können, befindet man sich auch in diesem Jahr in einem Krisenmodus. Und wie viele Krisen belasten auch diese den Haushalt der Kommunen und Kreise – auch des Kreises Heinsberg. „Diese Krisen haben uns in der Kreisverwaltung in mehrfacher Hinsicht gefordert und werden uns auch weiterhin fordern“, erklärte Landrat Stephan Pusch in seiner Rede vor den Mitgliedern des Kreistags. Dennoch hat sich die Verwaltung für 2022 einiges auf die Agenda geschrieben, viele Themen sind für das kommende Jahr und damit auch das nächste Haushaltsjahr von besonderer Bedeutung.

Investieren möchte die Verwaltung vor allem in Bildung. Mit Blick auf den frühkindlichen Bildungsauftrag sollen die Investitionen bei den Tageseinrichtungen um 1,83 Millionen Euro gesteigert und über 20 neue Kitagruppen geschaffen werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den Schulen. „Neben den laufenden Investitionen über die gesamte Schullandschaft hinweg steht die Jakob-Muth-Schule mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Sprache (LES) in nächster Zukunft im Fokus“, stellte Pusch in Aussicht. Die Aufteilung der Schule in zwei eigenständige Schulen soll zum nächsten Schuljahreswechsel angestrebt werden. „Entsprechende Planungskosten werden für die beiden Standorte Gangelt und Gerderath im Haushalt 2023 berücksichtigt“, so Pusch.

Auch das Thema Digitalisierung treibt die Verwaltung um. „Unsere Strategie wird auch im Jahr 2023 konsequent weitergeführt“, betonte Pusch. Bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes liegt der Kreis Heinsberg laut Angaben des Landrats bundesweit auf Platz 2.

Im Bereich Straßenbau möchte die Verwaltung das Straßenverkehrsnetz und die Radwege des Kreises Heinsberg kontinuierlich ausbauen, versprach der Landrat. „Die Baumaßnahmen sind über den ganzen Kreis verstreut geplant. Für ein noch besseres Straßen- und Wegesystem veranschlagen wir im Haushalt 2023 insgesamt 2,5 Millionen Euro“, erklärte Pusch.

Auch die Ausbaumöglichkeiten des ÖPNV oder die PV-Freiflächenanlage auf dem Gelände der ehemaligen Deponie Rothenbach werden die Verwaltung beschäftigen. „Wir sind gegenüber vielen anderen Kreisen in der glücklichen Lage, weiterhin einen Gestaltungsspielraum für viele gute Ziele und Projekte in unserem Kreis zu haben“, betonte Pusch gegenüber den Kreistagsmitgliedern.

Wie das alles bezahlt werden soll, die aktuelle Haushaltssituation aussieht und die wesentlichen Ergebnisse des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2023 aussehen, stellten Pusch und Kämmerer Daniel Görtz im Anschluss vor. „Ein Haushaltsplan, egal ob er durch die Stadt, den Kreis oder das Land aufgestellt wird, ist immer auch ein Spiegelbild der allgemeinen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation. Daher wundert es nicht, dass der Haushaltsplan 2023 maßgeblich von den Themen Corona, Ukraine und Inflation dominiert wird“, betonte Görtz. Das Positive: Das Haushaltsvolumen beläuft sich auf rund 450 Millionen Euro und ist damit um 42,4 Millionen Euro beziehungsweise 10,4 Prozent höher als im aktuellen Jahr.

Der Haushalt sei strukturell jedoch nicht ausgeglichen. Nur durch eine Entnahme von rund 8,6 Millionen Euro aus der Ausgleichsrücklage, die derzeit einen Höchststand von rund 30,6 Millionen Euro aufweist, kann der Haushalt fiktiv ausgeglichen werden.

Weil auch die Verwaltung sich der Inflation nicht entziehen kann, sieht die Haushaltsplanung 2023 erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach dem SGB II vor. „Die Kosten der Unterkunft erhöhen sich im Jahr 2023 um sage und schreibe 14,75 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Gründe für diesen Anstieg liegen in stark steigenden Heizkosten für alle Leistungsempfänger bei einem gleichzeitigen Anstieg der Fallzahlen durch ukrainische Flüchtlinge“, führte Görtz aus. Ein weiteres erhebliches Risiko für die Kreisfinanzen stellt die hohe Inflation dar. „Bereits jetzt liegt die Inflationsrate bei rund 10 Prozent, was zu stark steigenden Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, führt.“

Vor allem die Landschaftsumlage belastet den Kreishaushalt mit etwa 76,1 Millionen Euro. Die größte Aufwandsposition für den Kreis Heinsberg führt im nächsten Jahr zu einer Mehrbelastung von rund 8,7 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. „Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass der Landschaftsverband eine Senkung der im Doppelhaushalt 2022/2023 für 2023 geplanten Landschaftsumlage um einen Prozentpunkt von 16,65 Prozent auf 15,65 Prozent beabsichtigt. Dies wird von mir ausdrücklich begrüßt, geht aber eindeutig nicht weit genug“, so Pusch. 22 rheinische Städte und Kreise haben sich daher in einem gemeinsamen Positionspapier an den Landschaftsverband mit der Forderung gewandt, bei der Verabschiedung des anstehenden Nachtragshaushalts einen Umlagesatz von maximal 14,8 Prozent festzusetzen.