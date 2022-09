Wohnungen werden knapp : Kommunen wissen kaum noch wohin mit den Flüchtlingen

Erkelenz/Geilenkirchen Erkelenz und Geilenkirchen haben bei der Bezirksregierung Arnsberg Überlastungsanzeige gestellt. Bei der Unterbringung der Flüchtlinge seien die Kapazitäten ausgereizt.

In Geilenkirchen, so bestätigt seine Amtskollegin Daniela Ritzerfeld, sehe die Situation ähnlich aus. Beide haben deshalb an die für die Verteilung der Flüchtlinge zuständige Bezirksregierung Arnsberg eine Überlastungsanzeige geschickt in der Hoffnung, zumindest für einige Zeit aus dem Verteilerschlüssel genommen zu werden.