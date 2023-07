Erste Bilanz : Ordnungsdienst in Heinsberg zahlt sich aus

Bürgermeister Kai Louis (rechts) und der Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes, Dennis Mevissen (links) stehen fest neben ihrem neuen Kommunalen Ordnungsdienst mit Roger Walterscheid, Jerome Appelt und Abdulmohaimen Al-Kubaisi (v.l.). Foto: Rainer Herwartz

Herwartz Das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöhen und zu einer sauberen, sicheren Stadt beitragen – so ließen sich Kernziele des Kommunalen Ordnungsdienstes beschreiben. In Heinsberg hatte sich der Rat Anfang 2022 für seine Einrichtung entschieden. Wie ist die Resonanz?

In vielen Städten ist sein Anblick längst keine Ausnahme mehr. Der Kommunale Ordnungsdienst, der aufgrund seiner Uniform und Ausstattung an Polizisten erinnert, bewegt sich auch in Heinsberg seit mittlerweile einem Jahr durch die Stadt. Der Rat hatte sich Anfang 2022 zu seiner Einführung entschlossen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und zu einer sauberen, sicheren Stadt beizutragen. Im Laufe der Jahre hatte sich gezeigt, dass sich auch in der Kreisstadt immer wieder Zwischenfälle und Umstände ereigneten, die nicht gleich in den Zuständigkeitsbereich der Polizei, wohl aber in den des Ordnungsamtes fielen. Doch das verfügte nicht über einen mobilen Außendienst, der hier schon präventiv hätte eingreifen können.

Roger Walterscheid war schließlich der erste Außendienstler, der auf den Straßen der Stadt im Juli 2022 seine Arbeit aufnahm. Der kantige 57-Jährige, der in seiner freien Zeit auch Polizisten in Selbstverteidigung ausbildet, war zuvor in gleicher Funktion in Wassenberg tätig. Sieben Jahre Berufserfahrung brachte er mit. Auch den Gästen einer bekannten Diskothek in Himmerich sei er als Security-Mann sicher nicht unbekannt gewesen, sagt er. Gerade bei den jungen Leuten, denen er bei seiner Arbeit ab und zu ins Gewissen reden müsse, sei dies ein klarer Vorteil, meint er. Ob am Busbahnhof oder zur Sommerzeit am Lago Laprello – Lärmbelästigungen oder Verunreinigungen gehören zum täglichen Geschäft.

„Wenn Bürgerbeschwerden bestehen, fahren die Kollegen auch in die Außenbezirke, ansonsten sind sie primär in der Innenstadt unterwegs“, sagt Dennis Mevissen, Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes, und somit nicht nur Walterscheids Chef. Dass er mittlerweile von „die Kollegen“ sprechen kann, liegt daran, dass seit kurzem Jerome Appelt (35) und Abdulmohaimen Al-Kubaisi (29) zum Team gehören. Appelt verfügt wie Walterscheid über mehrere Jahre Berufserfahrung und ist der lebende Beweis dafür, dass ein Ordnungsdienstmitarbeiter im Außendienst nicht unbedingt Kampfsportler sein muss, um sich in heiklen Situationen durchsetzen zu können. Der zweifache Familienvater setzt nämlich eher auf Ausdauersport. Al-Kubaisi, der jüngste im Trio, lebt erst seit sechs Jahren in Deutschland, war zuletzt bei einem Sicherheitsdienst beschäftigt und zuvor im Irak im Polizeidienst. Obwohl der muskelbepackte junge Mann schon aufgrund seiner körperlichen Präsenz so manche „Diskussion“ im Keim ersticken könnte, setzt auch er wie seine beiden Kollegen auf die Kraft des Gespräches, denn er beherrscht die deutsche Sprache bereits hervorragend.

Es sei wichtig gewesen, dass alle Bewerber über eine Berufsausbildung und eine gewisse Sportlichkeit verfügten, erklärt Mevissen. Auf den ersten Blick scheint dies keine unüberwindliche Hürde zu sein. „Aber es war wirklich nicht leicht, geeignete Mitarbeiter zu finden“, sagt Bürgermeister Kai Louis. Das erklärt denn auch, dass Walterscheid von Juli 2022 bis April 2023 zunächst allein seine Runden drehte.

„Wir haben durchaus polizeiliche Befugnisse“, sagt Walterscheid. So kann der mobile Ordnungsdienst Platzverweise erteilen, Identitäten feststellen, Verwarnungen mit und ohne Geld erteilen, bei Verdacht Untersuchungen am Körper nach pflichtgemäßem Ermessen durchführen, im Rahmen der Gefahrenabwehr Personen festsetzen und natürlich ordnungsbehördliche Verordnungen durchsetzen.

„Wir haben eine gute und stetige Zusammenarbeit mit der Polizei“, sagt Louis in dem Zusammenhang. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen aufgrund des angemessenen Vorgehens der Kollegen.“ Eine Rufbereitschaft gebe es nicht. Das obliege der Polizei. Auch bei Straftaten sei nach wie vor die Polizei zuständig. Der Kommunale Ordnungsdienst arbeite in zwei Schichten. „Es ist wichtig, dass wir den ganzen Tag abdecken“, erläutert Mevissen.