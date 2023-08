Gibt es Nachfrage nach Minihäusern : Neuer Anlauf für Tiny-House-Siedlung in Erkelenz

Minihäuser für Erkelenz? Die SPD fordert eine Siedlung für Tiny Houses. Jetzt läuft eine Umfrage dazu. Foto: dpa-tmn/Christian Charisius

Erkelenz Braucht Erkelenz eine Siedlung für die Kleinsthäuser? Das will die SPD nun mit einer Umfrage abklären. Sie verfolgt weiterhin das Ziel, eine Tiny-House-Siedlung in Erkelenz zu planen.

Die Erkelenzer SPD unternimmt einen neuen Anlauf für eine Tiny-House-Siedlung in Erkelenz. Bereits vor gut einem Jahr war sie mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen. Im Dezember waren die Genossen dann aber im Stadtrat mit ihrem Vorstoß gescheitert. CDU, FDP und auch die Stadtverwaltung sprachen sich gegen eine Siedlung für die Minihäuser aus. Die SPD ist davon aber offensichtlich weiterhin überzeugt und geht nun mit einer Online-Umfrage an die Öffentlichkeit. „Mit dieser Umfrage wollen wir das Interesse an Tiny Houses beziehungsweise einer Tiny House Siedlung in Erkelenz erkunden“, sagt Dieter Spalink (SPD).

Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg hatte bei der Diskussion im Dezember gesagt, dass man ja schon jetzt Tiny-Houses bauen könne, wenn man es denn wolle. Da brauche die Stadt nicht einzugreifen, indem sie eine Siedlung speziell für die Kleinsthäuser ausweist. Das reicht der SPD jedoch nicht. Sie will den Gedanken vorantreiben, auch um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Uneins war man sich damals auch darüber, wie groß die Nachfrage nach Tiny Houses in Erkelenz überhaupt sein möge. Doch auch für eine Umfrage, die die Stadt dann durchführen müsste, fand die SPD keine Mehrheit. „Im Dezember letzten Jahres hat die konservativ-liberale Mehrheit den Antrag abgelehnt, eine Bedarfsumfrage in Erkelenz durchzuführen. Jetzt machen wir das selbst, weil wir davon überzeugt sind, dass das Wohnangebot in Erkelenz breiter und zugleich zielgruppenspezifischer ausgerichtet werden sollte“, sagt Spalink.

Bei der SPD-Umfrage mit im Boot ist der Verein „tinyways-nachhaltig leben“. „Mit Tiny Houses kann man schnell, platzsparend und relativ kostengünstig Wohnraum schaffen. Wir unterstützen die SPD-Fraktion deshalb gerne bei der Umsetzung ihrer Idee, in Erkelenz eine Tiny-House-Siedlung errichten zu wollen“, sagt Jo Rutzen vom Verein.

Die SPD-Fraktion möchte die Tiny-House-Siedlung erst einmal in kleinem Maßstab, also als Experiment, umsetzen. „Wir stellen uns etwa zehn bis 15 Tiny Houses auf einem entsprechenden Baugrundstück vor, auf dem eine gemeinsame und somit nachhaltige Energieversorgung gewährleistet wird. Auch ein Gemeinschaftshaus soll auf dem Grundstück Platz finden. Wir wären auch nicht die erste Kommune in Nordrhein-Westfalen, die eine Tiny-House-Siedlung errichten will“, sagt Spalink.

Bei Tiny Houses handelt es sich um eine minimalistische Form von Wohngebäuden. Eine genaue Definition gibt es jedoch nicht. In der Regel versteht man unter Tiny Houses Minihäuser mit einer Grundfläche zwischen etwa 15 bis 45 Quadratmetern. Tiny Houses stellen daher nach Ansicht der Erkelenzer SPD eine praktikable Lösung dar, um die Wohnungsnot schneller zu beheben.

Die Stadt Hückelhoven plant bereits eine solche Siedlung am Bonifatiusweg in Schaufenberg. Dort sollen die Häuser im XS-Format auf kleinen Grundstücken entstehen. In Wassenberg ist zudem ein Wohngebiet an Bergstraße und Herrschaftlicher Heide geplant, das unterschiedliche Wohnformen vereint. Auch dort sollen sehr kleine Einfamilienhäuser integriert werden.

Mit der aktuellen Umfrage soll nun das Interesse an Tiny Houses und an einer Siedlung abgefragt werden. Das heiße jedoch nicht, dass man auch ein Tiny House bauen oder kaufen muss, um an dieser Umfrage teilzunehmen. „Uns geht es vor allem darum, zunächst einmal einen grundsätzlichen Bedarf festzustellen zu können. Wenn uns dies mit der Umfrage gelingt, werden wir der Stadtverwaltung nicht nur eine Auswertung der Umfrage zukommen lassen, sondern dann einen erneuten Antrag für eine Tiny-House-Siedlung stellen, diesmal dann mit konkreten und belegten Bedarfszahlen“, sagt Dieter Spalink.